Empadronadores agilizaron el paso para completar visitas a hogares durante fin de semana

Presurosos, cubriéndose del sol, empadronadores y supervisores del Décimo Censo Nacional de Población y Vivienda 2022 avanzaron para completar la meta de censar en todas las viviendas del Distrito Nacional y zonas aledañas durante el fin de semana, pero residentes en condominios y extranjeros haitianos retrasan el proceso de preguntar casa por casa.

Luego de que la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE) extendiera el plazo para completar encuestas en un 56 % de las provincias donde el empadronamiento no culminaría a tiempo, encuestadores volvieron a recorrer los sectores para validar y completar informaciones que darán paso al proceso de análisis de datos. En el Distrito Nacional, los supervisores calculaban tener cerca del 75 % de los hogares visitados a tempranas horas de la mañana del domingo.

Las primeras horas del domingo eran determinantes para que los encuestadores establecieran contacto con las personas que, por sus horarios laborales, no pudieron ser censados en días de la semana. Sin embargo, el acceso en algunos residenciales dilataba el recorrido, razón por la que los supervisores dejaban sus contactos para poder ejecutar el encuentro.

La dinámica para completar las visitas iba cambiando conforme a las incidencias que encontraban los pocos empadronadores, asignados por segmentos –división dentro de cada sector-, quienes tenían a su cargo visitar aproximadamente 135 viviendas cada uno, durante los catorce días dispuestos por la Oficina de Estadísticas para el proceso censal en su primera etapa.

Resistencia al censo

Diario Libre realizó un recorrido para evaluar cómo iba el proceso durante el fin de semana por diversos sectores del Distrito Nacional, donde la mayoría de los hogares ya tenían la etiqueta de que habían sido visitadas por algún empadronador.

Según Raquel, una de las jóvenes contratada por la ONE, la zona de mayor dificultad eran los condominios, dónde debía esperar a que cada propietario bajara a la recepción de los edificios a responder las preguntas. “Muchos se negaron a responder sobre documentación, electrodomésticos del hogar y otras cosas porque pensaban que eran muy personales”, dijo.

Sumado a las preguntas calificadas como “innecesarias” por las personas encuestadas, se encuentra la resistencia de los haitianos, quienes cerraban sus puertas cuando veían a los empadronadores identificados con sus chalecos de color azul o rojo.

En el sector Mata Hambre el proceso se ha realizado de manera regular, con el único inconveniente de que los extranjeros haitianos “no han querido colaborar”. “Los haitianos cierran las puertas, no quieren ser censados y hasta nos votan cuando logramos hacer una pregunta”, dijo a Diario Libre un encuestador de los que le faltaban unas ocho viviendas para terminar.

El panorama fue diferente en ensanche Julieta, donde los condómines fueron los que más resistencia mostraron al proceso. De cinco residenciales visitados, en tres manifestaron que aún faltan varios apartamentos. Algunos por que los residentes están de viaje o trabajando y en otros por que no han querido darle paso al equipo contratado por la ONE.

José Hernández, residente en uno de los apartamentos de la zona, explicó que por varias ocasiones los jóvenes de las encuestas acudían a los edificios, pero con regularidad no podían completar su asignación. “La verdad es que los muchachos han venido varias veces, pero hay gente que no está disponible para eso”, dijo.

Trabajan sin pago

Culminado el proceso para levantar información, el cual comprendía del 10 al 23 de noviembre, todavía algunas de las personas reclutadas para el trabajo no han recibido el pago de los 17,000 pesos por la jornada censal completa. Mientras que de los viáticos que debían ser desembolsados tras los primeros seis días de trabajo, a la fecha no han recibido el monto completo.

Según los cálculos de una de las supervisoras de área del Evaristo Morales, le correspondía cobrar 8,000 pesos para su alimentación y transporte y hace unos días solo le depositaron 5,000 pesos. Lo mismo ocurrió con dos de sus cuatro empadronadoras que debían cobrar 7,000 y solo recibieron 5,000 pesos de viáticos.

Las jóvenes expresaron que tuvieron que pedir prestado para realizar el trabajo durante los días que no habían recibido el dinero y, adicional a eso, también deben colaborar con otros segmentos donde las personas contratadas desertaron o donde no se asignó encuestadores por falta de personal como en la parte alta del Distrito Municipal Palmarejo Villa Linda.

ONE explica sobre sticker sin censar casa

La Oficina Nacional de Estadísticas (ONE) informó ayer que los encuestadores pueden colocar los sticker de “censadas” a las viviendas, en los casos en que sus habitantes no se encuentren o no quieran ofrecer la información.

A través de un comunicado, la ONE sostuvo que los objetivos del X Censo Nacional de Población y Vivienda es levantar información sobre la población y datos sobre las viviendas y los hogares; por lo tanto, los registradores pueden realizar hasta tres visitas como mínimo.

“Si ha agotado todo el protocolo de visitas y no coincide con el informante o este no desea otorgar información, se procede a colocar la etiqueta o sticker, quedando empadronada la vivienda en la categoría de ocupada con personas ausentes”, indica la ONE.

