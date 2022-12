Ciudadanos indignados: "Mantequilla le quedaste mal al pueblo, el pueblo está acabado"

Mientras el propietario de la empresa 3.14 inversiones, Wilkin García Peguero, alias Mantequilla, era detenido por las autoridades en el Distrito Nacional, en el municipio Sabana Grande de Boyá, en Monte Plata, se vivía un tenso ambiente, entre las personas que fueron estafadas por quien se atribuye poseer una fórmula mágica que le permite multiplicar el dinero.

Es que sin saber que Mantequilla, quien adeuda más de 150 millones de pesos, sería detenido, un grupo de ciudadanos estaba apostado en una de las esquinas del barrio 15, de Las Cañitas, Sabana Grande de Boyá, con un machete en manos al asecho del “estafador”.

“Mantequilla es un abusador, si Mantequilla viene a Sabana hasta con cortauñas (…) Nosotros lo que queremos es que nos digan dónde está Mantequilla para nosotros frenar. Mantequilla no está ahora mismo en el cementerio porque los 'tigueres' de Sabana no han salido para la Capital a buscarlo porque cuando él viene aquí anda escondido”, advirtieron.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/12/01/un-grupo-de-personas-haciendo-gestos-con-la-mano-en-la-cabeza-552b80e1.jpeg Así esperaban a Mantequilla la tarde de este miércoles en Sabana Grande de Boyá. (DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ)

El grupo de jóvenes indignados manifestaron que en Sabana Grande de Boyá se marcará un antes y un después de Mantequilla debido a que “este diciembre no saben cómo la van a pasar” por las deudas en que han incurrido tras entregarles todo su capital a García Peguero, en quien confiaban.

“Le quedaste mal al pueblo, el pueblo está acabado, tú acabaste con tu pueblo manito, es que él se llevó todo. Aquí los carajitos andaban durísimos y ni cadenas tienen porque las empeñaron todas confiando en él y él acabó con el pueblo”, se lamentaron.

Joel de Jesús Valdez, quien aseguró que no invirtió en 3.14, dijo que se unió a la lucha “porque si le roban a la comunidad, también le roban él”.

“Aquí hay más de 80 casas hipotecadas, casi al perderse, hay gente con muchos solares hipotecados, muchos jóvenes empeñaron sus motores y ahora no hayan cómo sacarlos debido a que están desempleados”, denunció Ramón Hernández.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/11/30/cabeza-y-torso-de-un-hombre-en-frente-de-un-pared-e2a84663.jpeg Neal Cruz https://resources.diariolibre.com/images/2022/11/30/un-par-de-personas-una-de-ellas-sujetando-un-celular-f7b6bcb7.jpeg (NEAL CRUZ) https://resources.diariolibre.com/images/2022/11/30/mano-sosteniendo-un-cuchillo-junto-a-un-arbol-9229b981.jpeg (NEAL CRUZ) https://resources.diariolibre.com/images/2022/11/30/un-nino-con-un-paraguas-18aa8634.jpeg (NEAL CRUZ)

De igual forma, un joven que decidió mantener su identidad anónima por ser cristiano y a quien García Peguero le debe 90 mil pesos, le pidió que regrese al pueblo y resuelva.

“Lo estaba llamando los otros días por Messenger porque no tengo su número debido que lo cambia a cada rato y lo que hizo fue que me bloqueó. Por favor, si tú puedes y tienes la amabilidad, devuelve el capital porque ese dinero no es tuyo, nuestro pueblo está abatido y fuiste tú que lo dejaste así”, suplicó el religioso.

El llamado general de los residentes en Sabana Grande de Boyá es que le devuelva el capital especialmente a los ancianos y enfermos que hipotecaron su propiedad para entregarles su dinero a Mantequilla con el sueño de recibirlo de vuelta y multiplicado en unos 14 días.

Apresado en el Palacio de la Policía Mantequilla fue arrestado la tarde de este miércoles en el Palacio de la Policía Nacional. Según la institución, "la detención se logró en momentos en que García Peguero (a) Mantequilla fue sorprendido al entrar al Palacio Policial, en compañía de otra persona, que conforme a informes de inteligencia, tenía la misión de grabar un video para luego divulgarlo y simular que no existe nada judicial en su contra".

Sus últimas declaraciones

Antes de ser detenido, Mantequilla conversó con Diario Libre por teléfono. Durante la conversación dijo estar consciente de que existen varias denuncias en su contra, por lo que podría ser “ser sacado a la fiscalía” en las próximas horas con algún proceso judicial.

Asimismo, también se mostró dispuesto a defender su honor y proyecto en cualquier escenario “porque no somos estafadores ni ladrones”.

“Lo que sí nos asusta es que entre de nuevo un abuso de poder y que a nosotros nos logren someter injustamente, entonces, ahí no vamos a poder pagarle a nadie, no voy a tener forma de seguir trabajando. Imagínate que yo caiga preso por un abuso de poder, porque legalmente no hay forma de yo caer preso”, se defendió.

Manifestó que estaba luchando contra lo que llamó los tres poderes más grandes del mundo: sector financiero, político y la ignorancia de un pueblo.

“Si a mí me citan a la fiscalía, voy a hacer una sola pregunta: ¿Dónde está el superintendente de Bancos? Porque desde ahí fue que empezó la campaña negativa hacia nuestra persona”, manifestó.

En ese orden, responsabilizó al superintendente de Bancos, Alejandro Fernández y los bancos que le bloquearon las cuentas. “Me imagino que eso fue una orden directa desde la Superintendencia de Bancos”, dijo.

De qué le acusan

El Ministerio Público tiene bajo arresto a Wilkin García Peguero (Mantequilla) bajo cargo de estafa y amenaza de muerte. En una nota de prensa, informó que la Fiscalía de Monte Plata recibió unas 25 querellas formales por estafa presentadas por ciudadanos a través de abogados contra García Peguero, así como unas 10 denuncias interpuestas directamente por ciudadanos.

La orden de arresto contra el imputado fue gestionada por el Ministerio Público, el 9 de este mes, por violación los artículos 307 y 405 del Código Penal Dominicano.

García Peguero será trasladado a Monte Plata, donde la procuradora fiscal Ramona Santana Uceta procederá a solicitar en las próximas horas prisión preventiva, como medida de coerción en su contra.