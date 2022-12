Dominicana Amelia Vicini recibe galardón de “Mujer Empresaria de Latinoamérica"

En el marco del She Is Global Forum 2022: Women Of The Future, Amelia Vicini fue seleccionada como la primera dominicana en recibir el premio "Mujer Empresaria del Año de la Fundación She Is”, un reconocimiento al empoderamiento y el liderazgo femenino en Latinoamérica.

Vicini fue elegida durante el evento, que se extendió por tres días en Cartagena, Colombia, escenario donde fueron compartidas historias de éxito a fin de estimular nuevas iniciativas que permitan efectuar cambios positivos en las vidas de las mujeres y sus comunidades.

Según una nota de prensa, la selección de la empresaria dominicana se confirmó luego de un riguroso proceso llevado a cabo por un jurado internacional compuesto por altos representantes de la Junta directiva de la Fundación She Is y de ONU Mujeres.

Esta premiación se realiza cada año en Cartagena, Colombia, siendo uno de los eventos sobre equidad de género y empoderamiento de la mujer más grande de la región.

Sobre Amelia Vicini

Una veterana de la industria editorial de Nueva York con una trayectoria de más de 10 años. Es actualmente socia en INICIA, una firma privada de gestión de activos con sede en la República Dominicana. Forma parte del Consejo de Directores y los Comités de Inversiones de INICIA, y preside, además, el Comité de Talentos. Amelia es presidenta del Consejo Directivo de INICIA Educación, un fondo de inversión de impacto destinado a invertir en los factores que más influyen en el mejoramiento del sistema educativo dominicano.

Además, forma parte de varios gremios profesionales del sector privado y la sociedad civil, entre ellos del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), es además miembro del Consejo de Regentes de Barna Management School. Fue miembro del Consejo de Directores de la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana (Amchamdr), pasada miembro de la junta directiva de Educa (Acción Empresarial por la Educación) y de la Junta Directiva de Save the Children US.

Amelia Vinici posee una licenciatura de Sarah Lawrence College.

Sobre la Fundación She Is

Es una fundación sin fines de lucro de lucro, cuyas operaciones empezaron en Colombia en enero de 2016. Con más de 10,800 beneficiarias y 286 proyectos, es una de las fundaciones con mayor impacto en Colombia.

Está dedicada a promover, integrar e implementar proyectos de equidad de género, emprendimiento e innovación social, liderado por mujeres, con enfoque especial en zonas vulnerables y de conflicto armado o de cualquier otra índole.