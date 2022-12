Ciudadanos denuncian limitaciones para acceder a playa Esmeralda en Miches

Ciudadanos han manifestado sus quejas debido a la supuesta limitación de uno de los accesos más importantes que conduce a la playa Costa Esmeralda, en el municipio de Miches, provincia de El Seibo.

Los munícipes aseguran que, al momento de visitar la playa Esmeralda, por donde se realizó la construcción de infraestructura para la habilitación del acceso público a la playa, los obligan a desviarse impidiéndole el paso.

Manifestaron que se han colocado letreros "engañosos" dándole la bienvenida a la playa Costa Esmeralda, pero que en realidad se trata de la playa La Cana, la cual ha sido clausurada en varias ocasiones por las autoridades por los fuertes oleajes.

"Fui a visitar la playa Costa Esmeralda y me encuentro con que no hay paso. Donde se hizo el parqueo no dejan pasar a uno a ningún lado y te obligan a que tenga que desviarte a una playa que queda como a cinco kilómetros donde está la real playa Esmeralda", sostuvo Winth Mota Berroa.

Dijo que el nivel de las olas de la playa que han querido vender como Costa Esmeralda pone en riesgo la vida de las personas que realmente no conocen la playa.

"¿Quién puede bañarse en esa playa con esos oleajes tan fuertes? Solo alguien que no conoce y piense que es en realidad Costa Esmeralda", cuestionó el ciudadano y exhortó a la población que por seguridad no acudan a esa playa para evitar posibles ahogamientos.

Yonattan Mercado, técnico de Medio Ambiente y Recursos Naturales, señaló que han colocado "falsos" letreros que dan la bienvenida a la supuesta playa Esmeralda, pero que esa playa la conocen todos como La Cana.

"Esa playa engañosamente se ha cobrado la vida de varias personas y mañana podría ser alguien más, no sean parte del engaño que han querido vender", indicó.

Expuso: "No se puede seguir derramando sangre inocente por el gusto de unos cuantos", y dijo que las autoridades del municipio de Miches deberían quitar esos letreros "falsos y engañosos" que dan la bienvenida a una playa que no es Costa Esmeralda.

Reacción de Promiches

Gustavo Román, director ejecutivo de la Asociación de Hoteles y Turismo El Seibo-Miches (Promiches), dijo a Diario Libre que, aunque está al tanto de las quejas y denuncias de los ciudadanos, el acceso a la playa Costa Esmeralda no está cerrado.

"No. No está cerrado. Todo sigue igual. El Ministerio construyó servicios de playa y no es donde algunos quieren, pero la gente puede seguir bañándose donde quiera y usando los mismos accesos que usaba antes de la obra", explicó Román.

El ejecutivo explicó que entiende la incomodidad de las personas puesto que no manejan información y piensan que cuando se inaugure la obra del acceso público a la playa, van a cerrar el camino y las personas por eso se están adelantando a realizar las denuncias.

"La gente está muy angustiada porque ya la obra se terminó y ellos saben que la inauguración está cerca y se están adelantando para que no cierren el camino", adujo.

Subrayó que el Ministerio de Turismo debería informarle a la gente que ese camino no se va a cerrar para de esa forma darle tranquilidad.

Gustavo Román explicó que durante la inauguración de la obra de acceso público, el Ministerio de Turismo estará anunciando la construcción de otros caminos, donde las personas podrán disfrutar de cualquier lugar de la playa.

Explicó que el objetivo del ministro de Turismo, David Collado, no es cerrar el camino, sino cambiar la forma en cómo la gente accede a la playa, creando varías accesos por unos más dignos, con parqueos, duchas y baños.