Personal del X Censo reclama pago en la Oficina Nacional de Estadísticas

Un escenario de disgusto es el que se vive en las instalaciones de la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE), donde decenas de personas acudieron este martes tras alegadamente no recibir "ni un centavo" por los trabajos realizados durante el X Censo Nacional de Población y Vivienda.

Desde encargados de polígonos, supervisores y empadronadores han mostrado su malestar, al asegurar que tuvieron que tomar hasta dinero prestado para poder movilizarse durante los días del Censo.

Carolina Abreu, quien trabajó como empadronadora en el sector María Auxiliadora, Distrito Nacional, considera que las autoridades de la ONE se han “burlado de los jóvenes” que formaron parte de este proceso, al entender que la mayoría decidió trabajar porque necesitaba dinero y que están peor que como entraron.

“No nos han dado los viáticos, no nos han dado ni un peso. Te dicen que vayas al banco y cuando vas al banco, nos dicen que no tenemos código; que mañana, que pasado, que mañana, que pasado, nos tienen de relajo”, dijo Abreu mientras esperaba el proceso de verificación en la ONE.

El joven Radhamés Peña ve el atraso de los pagos como vergonzoso, al expresar que el proceso ha sido para él un “completo fracaso”. Trabajó como supervisor y tampoco ha podido dar respuestas del pago a las cinco personas que estaban a su cargo.

"La verdad, el proceso ha sido un completo fracaso, trabajamos de sol a sol cogiendo lucha y está es la fecha que no nos han resuelto nada. Tú entras a la página y nada, vas al banco y nada, vienes aquí y mira la fila que hay que hacer. Hay muchísima gente que van a cobrar y ese dinero lo deben" Radhamés Peña Supervisor durante el Censo “

Igual disgusto comparte la señora Ivelisse Reyes, del sector Las Caobas, Santo Domingo Oeste, quien manifestó que durante los días del Censo ha tenido que dejar a sus hijos solos, y que pensaba que para esta fecha iba a tener su dinero en el bolsillo.

Director del Censo de la ONE, Víctor Romero. (DIARIO LIBRE/ JOLIVER BRITO)

Posición de la ONE

Ante esta problemática el director del Censo, Víctor Romero, dijo a Diario Libre que al lugar han acudido más de las personas que esperaban recibir para verificar el estatus en el que se encuentra su proceso para pago de viáticos y honorarios.

Romero agregó que uno de los problemas más comunes es que la mayoría de los colaboradores que acuden a las instalaciones de la ONE no han registrado el número de teléfono adecuadamente o hay alguna información que no corresponde con la persona, por lo que no tienen dónde enviarles el pin para que puedan cobrar.

“Estamos verificando si la persona estuvo o no en la estructura que estuvo laborando. De hecho, a la inmensa mayoría de personas se les ha realizado pagos, otros están en proceso y había un diferencial que probablemente corresponda a esas personas”, manifestó.

Agregó: “Las transferencias no se hacen si no hay un número de teléfono asociado”.

Con relación al personal de soporte tecnológico y encargados de polígonos, indicó que es un proceso más lento debido a que es con depósito en cuenta, pero que están tratando de realizarlo lo antes posible.

Además, informó que a más de mil personas han tenido que habilitarles una cuenta de banco desde cero.

Romero afirmó que están trabajado para pagarles a todos los colaboradores antes del 23 de diciembre.

Censo continua en lugares puntuales

El X Censo Nacional de Población y Vivienda concluyó este 30 de noviembre a nivel general, sin embargo, supervisores y personal de la ONE continúan el proceso tras la recolección de datos que hicieron los empadronadores, y completarán las viviendas que quedaron sin censar en tres provincias del país y parte del Distrito Nacional.

De acuerdo con la institución, los trabajos avanzan y esperan concluir el próximo 15 de diciembre.

La ONE dice que ha realizado más de 80 mil pagos a personal del X Censo La Oficina Nacional de Estadísticas informó que hasta el 1 de diciembre han realizado el 84 % (80,906) de los pagos de viáticos de capacitación y levantamiento del X Censo Nacional de Población y Vivienda. De acuerdo con el boletín de la oficina, hay 14 % (13,557) de los pagos disponibles para cobrar y un 2 % (1,914) con pagos en tránsito.