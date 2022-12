DGII advierte no habrá prórroga para renovar marbetes

El director general de Impuestos Internos, Luis Valdez, advirtió este miércoles que al igual que el año anterior no habrá prórroga para renovar los marbetes de vehículos de motor, por lo que exhortó a los ciudadanos a no postergar cumplir con ese proceso.

El plazo establecido por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) para renovar marbetes, sin recargos, es hasta el 31 de enero de 2023.

El funcionario reveló que el proceso de renovación de marbetes hasta ahora se encuentra dentro de los parámetros normales, con respecto a años anteriores, oscilando entre un 20 y un 25 por ciento de las solicitudes.

Aunque consideró lógico que la ciudadanía tenga como costumbre dejar para último momento realizar la renovación de los marbetes de vehículos de motor, insistió en exhortar a la población a aprovechar la oficina virtual para realizar esa solicitud y evitar aglomeración de personas en las oficinas de administraciones locales.

Al cuestionársele si habrá prórroga, respondió: “No, no, no. No hay prorroga. Al igual que el año pasado no hay prórroga para marbetes”.

Pidió a los ciudadanos “por favor, eviten aglomeraciones” y precisó que, aunque la gente argumenta no tener el dinero de ese impuesto siempre al último día se ven precisadas a buscar esos recursos económicos.

Recaudaciones

Por otro lado, Valdez reveló que la DGII envió su informe de recaudación al Congreso Nacional y que con respecto al mes de noviembre pudo recaudar 49 mil millones de pesos, mil millones de pesos más que la meta prevista.

Informó que el proceso de recaudación fue un poco difícil en el mes de noviembre y que se hizo “con mucho esfuerzo”, aunque no reveló lo que generó esa situación.

Con respecto a las proyecciones de recaudaciones para finalizar el año 2022 indicó que se encuentran dentro de lo normal para un estimado de 648 mil millones de pesos.

Recordó que el año 2021 la DGII logró recaudar unos 542 mil millones de pesos.