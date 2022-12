Ya son 1,165 dominicanos no admitidos en Guatemala

Dominicanos que no fueron admitidos para ingresar a Guatemala el 18 de noviembre de 2022. ( INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN )

La cantidad de dominicanos no admitidos este año en Guatemala casi triplica el número de criollos a quienes no se les permitió la entrada al país centroamericano durante todo el 2021 por no cumplir con los requisitos.

El Instituto Guatemalteco de Migración cifró en 1,165 los dominicanos que, hasta el 4 de diciembre de este año, no pudieron ingresar por no cumplir con los requerimientos de entrada, aunque para viajar a ese país no se requiere de visado.

Pero esto no es suficiente, se debe contar con un documento que justifique el viaje, solvencia económica y, sobre todo, pasar una entrevista con un agente migratorio para determinar que no usará el país como tránsito.

El año pasado las autoridades guatemaltecas impidieron que 474 dominicanos ingresaran a su territorio por la mismas razones. En comparación con los datos, solo al 19 de septiembre, el incremento es de un 145.78 %.

Hasta el momento, las autoridades de ambos países no tienen contemplado el restablecimiento de visado para impedir que dominicanos usen a Guatemala como puente para viajar a Estados Unidos.

"Creo que no sería el camino a seguir, el camino adecuado, porque creo que en este momento tanto Dominicana como Guatemala nos encontramos en una situación colateralmente muy buena para promover el turismo, el comercio y las inversiones", comentó hace una semana Javier Zepeda, embajador del país centroamericano en el Caribeño.

El diplomático aseguró que entre los viceministros de asuntos consulares de ambas naciones y los directores de migración existe un diálogo para evitar que se use a Guatemala como país de puente.

"Se ha descubierto que hay personas, no todas, pocas, que están queriendo utilizar a Guatemala como un país de tránsito para migrar, irregularmente, hacia el norte", agregó Zepeda.

El caso más reciente de dominicanos no admitidos en Guatemala ocurrió el 18 de noviembre. El grupo estaba formado por 20 hombres y cinco mujeres. Uno de ellos con orden de captura vigente y dos presentaron antecedentes criminales, comunicó el Instituto Guatemalteco de Migración.

La República Dominicana dijo, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex), que es respetuosa de las políticas migratorias de todos los países y reconoce el derecho que tienen de admitir el ingreso a sus territorios.

Requisitos para ingresar a Guatemala Pasaporte vigente en buen estado.

Realizar la entrevista respectiva.

Demostrar solvencia económica (tarjetas de crédito o efectivo que respalde su estadía para fines de turismo; si es por razones de negocio, demostrar a través de la documentación correspondiente para el efecto y la presencia del garante que está asumiendo la responsabilidad económica del extranjero. Debe ser congruente con lo manifestado por el visitante).

Reservación de hotel o constancia en donde será su estadía en el país.

Presentar su boleto de regreso u otro medio de transporte que garantice su salida del país.