Yeni Berenice: “No pierdan su tiempo, no vamos a callarnos, no vamos a detener ninguno de los procesos en curso"

“En el futuro de la lucha anticorrupción, es necesario plantearnos la necesidad de la modificación de la Ley de Compras y Contrataciones, la creación de un equipo de investigación que apoye a los fiscales, un cambio de cultura para entender que corrupción no es sólo recibir dinero, cuando usted deja de investigar a alguien por ser de X partido o sector, usted está siendo corrupto”.

Así se expresó la noche del viernes Yeni Berenice Reynoso, procuradora general adjunta y titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, al recibir de Participación Ciudadana el “Reconocimiento a la Integridad y la Lucha contra la Corrupción 2022”.

Reynoso, quien recibió el galardón en un acto realizado por Participación Ciudadana en la Biblioteca Pedro Mir, de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), ponderó los esfuerzos que realiza el Ministerio Público para llevar ante el banquillo de los acusados a los responsables de robar a los contribuyentes.

En el evento recibió también el “Reconocimiento a la Integridad y Lucha Contra la Corrupción 2022” el procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca).

Con la distinción a ambos representantes del Ministerio Público, simbolizada mediante una estatuilla que simula una flor de loto, el movimiento no partidista brinda un “estímulo a todos los magistrados fiscales que desarrollan un trabajo tesonero en favor de la justicia y de los más altos intereses del pueblo dominicano”.

Durante el acto, la entidad resaltó que ya en 2016 la actual procuradora general, Miriam Germán Brito, fue objeto de dicho homenaje.

“A pesar de que todavía tenemos muchos desafíos por delante, somos conscientes del equipo que tenemos en la actualidad, al que la procuradora magistrada Miriam Germán Brito le permitió convertir el auditorio de la Procuraduría General de la República en el espacio de investigación”, dijo Reynoso.

“Hoy no tenemos auditorio, pero sí tenemos un fuerte e inédito equipo de investigación”, añadió, al tiempo que ponderaba los esfuerzos de todo el personal del equipo del Ministerio Público concentrado en la lucha contra la corrupción y la impunidad.

También habló sobre la necesidad de solidificar el marco jurídico y de que todos los actores del sistema de justicia y las entidades sociales, como los partidos políticos, asuman sus funciones con la responsabilidad que ameritan.

“No pierdan su tiempo, no vamos a callarnos, no vamos a detener ninguno de los procesos en curso, no vamos a dejar de cuestionar las inconductas que vemos sin importar quién las cometa”, advirtió Reynoso a “quienes pagan campañas de descrédito con el mismo dinero que distrajeron del Estado” y “a quienes presionan para que los procesos no salgan, a quienes amenazan e intimidan, a los que sacan espacio y comunicados”.

Recordó que al final cada quien tendrá que rendir cuentas de sus actos y “nuestras acciones están a la vista de todos”.

“Quien favorezca por intereses a un corrupto que tenga el valor de verles la cara a sus hijos para tratar de justificar que está haciendo lo correcto, favoreciendo a un corrupto que ha desfalcado al Estado por miles de millones, mientras que a los pobres acusados por robos y delitos menores les niega lo mismo que le otorgan al acusado de crimen organizado, que le ha robado el derecho de tener un mejor futuro”, dijo.

“Si usted puede vivir y sentirse orgulloso de eso, es su derecho, pero por favor no nos pida que lo llamemos honorable y no nos exija un respeto que usted mismo no se tiene”, sostuvo.