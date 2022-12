"Necesitamos respuestas": el clamor de los familiares de desaparecidos en RD

Indignación, quejas y rabia es el sentimiento que comparten los familiares de las decenas de personas que se encuentran desaparecidas en la República Dominicana y ante lo cual les reclaman a las autoridades por la falta de respuestas al no tener el paradero de su familiar.

Estas emociones fueron el clamor que expresaron Nancy Peguero, Yokaira Rodríguez y Gabriel Peña durante la caminata hacia el Congreso Nacional que realizaron en demanda de que las autoridades, las cuales aún no les dan respuestas por sus familiares desaparecidos.

Yokaira Rodríguez dice estar cansada de que las autoridades no le den respuesta y que cada vez que van en busca de información nunca le digan algo contundente.

Familiares de Marino Armando Rodríguez Peralta marchan hacia el Congreso Nacional (DANIA ACEVEDO)

Rodríguez, es familiar de Marino Armando Rodríguez Peralta y señaló que tanto ella como sus demás familiares están desesperados y cansados de que las autoridades le sigan dando tantas largas a las investigaciones sobre personas desaparecidas.

"Todavía no nos dicen lo que queremos escuchar, solamente que algo salió mal y ya, esa es la única respuesta que nosotros escuchamos", dijo Yokaira Rodríguez.

Nancy Peguero, madre de Engels Peguero. (DANIA ACEVEDO)

Una madre infeliz

Al igual que Rodríguez, Nancy Peguero es otra de las personas que participó en la marcha y quien expresó sentirse cansada y con el corazón desecho ya que su causa para luchar es su hijo, Engels.

Nancy es madre de Engels Peguero, con quien residia hasta su desaparición en la Ciudad Juan Bosch. La última vez que su hijo fue visto fue al salir de la referida localidad.

Con rabia e impotencia señaló que no recibió ayuda ni para poder ver las cámaras de la localidad, para saber cuál fue el destino que su vástago tomó y así poder dar con su paradero.

Dice que de la Policía Nacional la llaman y le dicen "tenemos una pista", pero que la misma resulta siempre ser una mentira lo cual siente como una burla.

Gabriel Peña, esposo de Yanuris Santana. (DANIA ACEVEDO.)

Un esposo y sus hijos que lloran por Yanuris

"No me han informado nada sobre la desaparición de mi esposa" es la respuesta que dio Gabriel Peña al ser abordado por la prensa al culminar la marcha realizada en demanda de los casos no resueltos de las desapariciones.

Peña dijo que lo único que las autoridades competentes le dicen es que "están investigando", pero que no ofrecen mayores respuestas sobre a donde se fue Yanuris Santana, su esposa y madre de sus tres hijos.

Asegura que la única información que sabe sobre su esposa es que la última vez que fue vista había abordado un vehículo con destino desconocido y que en las cámaras del sistema 9-1-1 nunca les seden las grabaciones de las videocámaras, lo cual catalogó de "lamentable y doloroso".

El desesperado esposo dijo que si la marcha se hubiera realizado en momentos de campaña política la misma estuviera llena de senadores, diputados y regidores ya que "esto en tiempos de campaña se sientan a jugar hasta manos de dominó" con la gente del barrio.

A la fecha han pasado nueve meses y 14 días desde que no sabe de su esposa, "si esa viva o muerta" y hacia donde finalmente se fue.

Gabriel Peña explicó que su esposa salió de su trabajo y luego fue a un supermercado con una amiga y que luego que se despidió de esa amiga abordó un carro con destino desconocido en cual no tenía placa y no estaba rotulado.

"Era raro que mi esposa saliera y yo no lo supiera, pero ese día salió y nunca llegó a la casa y hasta la fecha no sé nada de ella", explicó Peña.