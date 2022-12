La réplica de CBS, la empresa que compró el Canódromo

CBS Developments, la empresa que compró los terrenos del Canódromo el Coco, de la que es fundador y socio el actual Ministro de la Vivienda, Carlos Bonilla Sánchez, pidió su derecho a réplica ante el reportaje que publicó Diario Libre el 8 de diciembre.

Diario Libre, atendiendo al derecho que asiste a CBS Developments, reproduce la carta. Diario Libre aclara que ante las informaciones obtenidas por la periodista Tania Molina, se trató insistentemente de contactar tanto con el ministro Bonilla como con la empresa para obtener su versión antes de la publicación. No fue posible. Una vez publicada la historia, que no era una cronología del proceso, solicitaron que la entrevista se hiciera por escrito y que respondiera el Sr. Mercado, Gerente de CBS Developments. Así se hizo: algunas preguntas enviadas por escrito no fueron respondidas. Otras quedaron contestadas en el comunicado publicado por el Banco Central y reseñado por este diario en la edición del 9 de diciembre.

Esta es la nota enviada por CBS Developments:

“Con relación al artículo escrito por la periodista Tania Molina y publicado en el medio de comunicación Diario Libre, el jueves 08 de diciembre de 2022, la empresa CBS Developments solicita a Diario Libre este derecho a réplica.

La empresa CBS Developments en su momento no recibió preguntas por escrito de parte de la periodista Tania Molina o el medio de comunicación Diario Libre antes de la publicación del artículo. No fue sino tras la publicación del mismo, en fecha 8 de diciembre de 2022, que la periodista envía una serie de preguntas -algunas relacionadas con el proceso de compra de “El Canódromo” y otras no- y en el presente derecho a réplica consideramos que están contenidas todas las aclaratorias necesarias.

La publicación omite por completo la cronología del proceso de negociación y adquisición de “El Canódromo” por parte de CBS Developments y centra su análisis exclusivamente en un lapso determinado, excluyendo por completo momentos importantes que anteceden la exposición de hechos que realiza la periodista de su diario y que evidencian contundentemente que todo el proceso de oferta y compra de los terrenos fue realizado mediante un proceso transparente y competitivo llevado a cabo para la operación de compraventa y, adicionalmente, fue realizado y concretado durante la administración pasada.

En tal sentido, queremos resaltar por esta vía la cronología del proceso de compraventa publicada por el Banco Central el día de hoy, 8 de diciembre de 2020, en un comunicado:

“Como consecuencia de la publicación realizada en fecha 22 de noviembre de 2019, varios desarrolladores inmobiliarios mostraron interés de adquisición, incluido el que resultó adjudicatario. Este último formuló una propuesta de contado el 21 de febrero de 2020, conforme al monto publicado por el Banco Central para fines de venta.

En fecha 6 de agosto de 2020, el COPRA aprobó la oferta de compra, procediendo el Banco Central a aceptar y adjudicar la referida parcela a la empresa CBS Developments Nuevas Terrazas, S.R.L., con lo cual quedó consumada la venta”.

La cronología expuesta por el Banco Central demuestra que el proceso de adquisición de “El Canódromo” comenzó mucho antes del año 2020.

A todos los efectos jurídicos, el proceso de adquisición de los terrenos de “El Canódromo” inició y se concretó en un lapso de tiempo en el que la administración actual de gobierno no había asumido funciones.

Para finalizar, es importante precisar que el hoy Ministro, Carlos Bonilla, se separó de cualquier función de administración o toma de decisiones dentro de CBS Developments desde antes de asumir sus responsabilidades como Director del INVI, y que, en la actualidad, su cualidad de socio dentro de la empresa es absolutamente nominal. En consecuencia, la parte del proceso que continuó luego de agosto 2020, fue liderada operativa y legalmente por el nuevo Representante Legal de la empresa, en su calidad de Gerente de CBS Developments, José Ricardo Mercado.”