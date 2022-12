Aumenta la cantidad de dominicanos que usan a Guatemala para llegar a Estados Unidos

En momentos en que se ha informado que el número de dominicanos no admitidos en Guatemala casi se ha triplicado en este año, resultado de los esfuerzos para evitar que los criollos usen ese país como puente a Estados Unidos, en el sector Villa El Palmar, perteneciente al distrito municipal de Pantoja en Los Alcarrizos, muchas personas, sobre todo jóvenes, invierten miles de pesos para llegar al norte.

“Se están yendo muchos”, dijo Karla (nombre ficticio), a la vez que expresó que se ha sorprendido al preguntar en la localidad por algún vecino y enterarse de que ha emprendido un viaje hacia países como el centroamericano en su búsqueda por llegar a Estados Unidos.

Sobre los montos para realizar los viajes, Alfredo (nombre ficticio) indicó que “son entre 400 y 500 mil pesos que piden por un viaje”. El precio por la travesía fue pagado recientemente por uno de los hijos de don Manuel. De acuerdo a lo narrado por el señor, su vástago tuvo que vender su vehículo para lograr llegar al país norteamericano.

“La mayoría de la gente de aquí está emigrando, pero por mejoría”, manifestó a Diario Libre doña María (nombre ficticio), quien informó que muchos de los residentes en la zona son propietarios de las viviendas.

“Ellos lo están haciendo (irse) con una contrata de trabajo”, indicó la mujer, quien añadió que uno de sus hijos, que labora en una fábrica, tiene conocimiento del proceso y que le ha manifestado su interés en emprender el viaje.

“Yo le dije que no puede meterse en eso; él cae solo por allá pasando trabajo, que se esté tranquilo en su trabajo y no vaya a estar aventurando”, añadió la señora. Para María resulta “muy grande” el hecho de que algunos residentes se vayan del país “y dejen sus trastos. Esa gente irse a aventurar por ahí, dizque a buscar trabajo, quien sabe qué clase de trabajo y para qué lado es. Ellos (organizadores de los viajes) se los pintan bonito, pero de ahí para allá, quién sabe”.

Con lo expresado por María coincidió otra residente en la zona, quien manifestó que un familiar “se fue legal y lo que gastó fueron como 120 mil pesos. ¿Usted se cree que yo voy a irme a pasar trabajo?”.

Un aumento de dominicanos que no vuelven a su patria

El director del Instituto Guatemalteco de Migración, Manuel Rodríguez Valladares, reiteró que las autoridades de la nación centroamericana han notado un incremento de ciudadanos de República Dominicana que no retornan a su lugar de origen.

“Nosotros queremos mantener una relación de amistad con República Dominicana, pero no queremos ser un país de paso, ni queremos ser utilizados por estructuras criminales que usen Guatemala para otro fin”, indicó, a la vez que señaló que el retorno de los dominicanos no aceptados se coordina con la aerolínea que realizó el viaje.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/12/13/un-grupo-de-personas-sentadas-alrededor-de-una-ventana-2b1c57dd.jpg Dominicanos que no fueron admitidos para ingresar a Guatemala el 18 de noviembre de 2022. (INSTITUTO GUATEMALTECO DE MIGRACIÓN)

El funcionario señaló que eventos como la reunión ordinaria de los países miembros del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) servirán para ver mecanismos que permitan concretizar una migración segura y ordenada, donde ambos países se beneficien, sobre todo en el tema de turismo.

El Instituto Guatemalteco de Migración cifró en 1,165 los dominicanos que, hasta el 4 de diciembre de este año, no pudieron ingresar por no cumplir con los requerimientos de entrada, aunque para viajar a ese país no se requiere de visado.

Ministro de Salud: “No es usual que se vacunaran tantas personas de fiebre amarilla”

El ministro de Salud, Daniel Rivera, reconoció este martes que el alza en la demanda que ha experimentado la vacuna para fiebre amarilla “no es usual” y que ese crecimiento se atribuye a “extranjeros que no se vacunaron en sus países y también dominicanos”.

El galeno dijo que anteriormente, “se programaban 10 mil vacunas al año y se usaban como cinco mil a seis, pero hace apenas una semana ya habían 17 mil vacunados”.

“Hemos tenido el problema que han venido extranjeros a República Dominicana. Le estamos dando respuesta a la demanda extra y no se está cobrando nada”, agregó.

Además de dominicanos, aseguró que tiene una gran demanda entre “haitianos y venezolanos” que “vinieron sin vacunar y se están vacunando aquí para volver para allá, porque no los van a dejar ir a Guatemala sin vacunas. Vienen al país, se vacunan y entonces cruzan hacia allá”.

El ministro recordó que “en el país no existe la fiebre amarilla, es cuando yo voy hacia América del Sur y países asiáticos también, que tengo que ponerme la vacuna. Tenemos que prever que la fiebre amarilla nunca entre aquí”, de ahí la importancia de exigirle a los extranjeros que ingresan al país que vengan vacunados.

Se recuerda que Guatemala exige la vacunación contra la fiebre amarilla, lo que explica en parte el aumento en la demanda del biológico.

Requisitos para ingresar a Guatemala

Pasaporte vigente en buen estado.



Realizar la entrevista respectiva.



Demostrar solvencia económica (tarjetas de crédito o efectivo que respalde su estadía para fines de turismo; si es por razones de negocio, demostrar a través de la documentación correspondiente para el efecto y la presencia del garante que está asumiendo la responsabilidad económica del extranjero. Debe ser congruente con lo manifestado por el visitante).



Reservación de hotel o constancia en donde será su estadía en el país.



Presentar su boleto de regreso u otro medio de transporte que garantice su salida del país.

