Comunitarios defienden a uno de los muertos de Los Alcarrizos

Consternación en el barrio Las Mercedes del municipio Los Alcarrizos por la muerte de Eric Ramón Pérez (El Mello), de 26 años, quien cayó abatido la noche de este martes durante un intercambio de disparos con agentes de la Policía Nacional.

Eric tenía cinco años laborando en el área de delicatessen (embutidos) de un supermercado, de donde llegaba cuando se detuvo a saludar a un grupo de amigos.

Fue definido por sus familiares y amigos como un joven “tranquilo” y que recibió la mejor educación para ser alguien de bien. Cuentan que sus acciones eran transparentes y que no merecía morir “acribillado”.

El reporte preliminar de la uniformada establece que El Mello, así como los otros cinco muertos, pertenecían a la banda de antisociales denominada “Los Papo Trenzas”, a la cual le estaban dando seguimiento.

Dicha banda, según alega la uniformada, “se dedica a cometer secuestros, actos de tortura y barbarie, asaltos y otros delitos”.

Ramón Odalís Pérez, padre de Eric. (DIARIO LIBRE/ EDDY VITTINI)

El padre de Eric, Ramón Pérez, manifestó que tanto el fallecido como su hermano mellizo "fueron criados para hacer el bien" y que la información que ofreció la Policía no corresponde a la realidad.

Tras enterarse de la muerte de su hermano, el mellizo presentó problemas de salud y estuvo ingresado la mañana de este miércoles en el hospital Calventi. Le dieron el alta médica y espera junto a sus familiares el cuerpo de su hermano.

El señor Pérez sostuvo que la uniformada crea “estrategias fantasmas” para defender sus acciones de “mano dura” contra supuestos delincuentes. Dijo que las autoridades deben de responder por la muerte de su hijo.

"La Policía se crea una estrategia fantasma que cree que todos los padres somos iguales, conmigo no a mi hay que responderme. Ellos no me lo van a revivir, pero el mío hay que limpiarlo, por error lo hicieron, pues los errores se pagan, el error es del vivo" Ramón Odalis Pérez Padre de Eric “

Pérez agregó: “Mi hijo no es un delincuente como lo quieren poner de una banda de Papo Trenza, ¿Papo Trenza vive aquí?, ¿Papo Trenza existe aquí en Los Alcarrizos? Además, aquí en Las Mercedes usted va encontrar muchas iglesias y gente buena”.

El joven Eric Pérez será entregado este jueves por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) y será velado en su residencia en la calle 14 del sector Las Mercedes del municipio Los Alcarrizos.