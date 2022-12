La ONE confirma parte del personal del Censo no ha cobrado sus viáticos

La Oficina Nacional de Estadísticas (ONE) trabaja con un grupo de empadronadores y supervisores del Décimo Censo Nacional de Población y Vivienda y que denunciaron que aún no han cobrado sus viáticos.

Hasta Diario Libre llegó la denuncia de un grupo de estos trabajadores que no habían recibido el pago prometido por la ONE.

“El área de Recursos Humanos me informa que realmente se ha procedido a pagarle a muchos y que tenemos evidencia de ello. Pero todavía faltan unos pocos, que son los que están haciendo estas denuncias”, dice una comunicación enviada a Diario Libre por la Oficina de Prensa de la Oficina Nacional de Estadísticas.

Según la ONE, el retraso en el pago de “esos pocos pudo haberse dado porque no aplicaron a través del sistema creado para los fines; porque no entraron al proceso desde el periodo de capacitación o porque su estructura operativa reportó tarde sus perfiles a la ONE”.

Empero, la institución afirma que está trabajando con ese grupo pendiente para que reciban sus pagos lo antes posible.