Denuncian “macuteo” e incumplimiento a protocolos migratorios en el Vacacional de Haina

En el Vacacional de Haina, ubicado en los Bajos de Haina, lugareños denunciaron que existe macuteo y que diariamente, en horas de la noche, sacan a decenas de ilegales por la parte trasera de ese recinto.

La situación ha preocupado al abogado y dirigente comunitario Pablo de la Cruz (Guin), quien se define como “el abogado del pueblo”, y a la señora Tanairys Rosario, una lugareña que tiene unos 12 años residiendo en la zona. Otros residentes expresaron temor de dar declaraciones al respecto y algunos, argumentaron que desconocían la situación.

“Hay un macuteo ahí que está afectando al gobierno de Luis Abinader. Ellos cobran entre 15 mil y 20 mil pesos para soltar a los haitianos por la parte trasera del Vacacional de Haina”, dijo el reconocido abogado, quien acompañó a reporteros de Diario Libre hasta la zona donde supuestamente son sacados los indocumentados haitianos en horas de la noche.

Tanairys Rosario reveló que desde pasadas las 10 u 11 de la noche hasta horas de la madrugada ha notado que comienzan a sacar a los haitianos en grupos de cinco o cuatro.

“Poco a poco van saliendo. Hace unos días sacaron unos 15 a 16 haitianos en una noche. Ellos siguen hasta la madrugada e incluso a veces ha venido un carro a buscarlos”, asegura la residente en la zona.

Precisó que es obvio que deben están inmiscuidos personas “grandes” o influyentes que permiten que puedan ir sacando a ciudadanos indocumentados del vacacional.

Al cuestionársele desde cuándo observa que ocurre esa situación, Rosario precisó que lo ha observado últimamente desde hace casi dos meses y que es algo que les preocupa a los residentes en la zona.

En el Vacacional de Haina fueron observadas varias personas afuera del recinto y entraron durante horas de la mañana hasta pasado el mediodía algunos camiones con indocumentados.

Un militar que custodia el lugar dijo que no había ningún representante de Migración disponible que pudiera dar información a los periodistas.

Protocolos migratorios

En tanto, que familiares y empleadores de ilegales del vecino país que se encontraban apostados frente al Vacacional de Haina alertaron que los protocolos migratorios no se cumplen y que algunos ciudadanos son agredidos por militares y a otros se les detiene y deporta sin sus familiares, esposas e hijos menores de edad.

El maestro constructor Roberto Peña Sánchez se quejó de que dos de sus trabajadores haitianos que se encuentran indocumentados fueron detenidos mientras transitaban con él en su camioneta.

Denunció que ante la resistencia de los extranjeros, un militar le propinó un golpe, lo que consideró fue innecesario e inhumano.

Otro constructor, que no quiso ser identificado, dijo que tenía un empleado desaparecido desde el pasado jueves cuando a las 8:00 de la noche se encontraba cerca de el 12 de Haina, donde hicieron un operativo. Lamentó que las actuales autoridades, a su entender, no tomen en cuenta el aspecto humano porque su trabajador tiene una pareja y un menor de edad de unos ocho meses.

“No es que yo sea sentimental… pero antes los haitianos se cogían con sus familias. Lo agarraban y les decían: 'búscame a tu mujer y a tus hijos' y entonces los mandaban todos para allá porque tú no puedes mandar al principal proveedor (de un hogar) y dejar a sus muchachos pasando hambre”, expresó el empresario.

Consideró que está correcto que los ilegales sean repatriados a sus países de origen, pero cumpliendo protocolos de forma más organizada y humanitaria.

Cuestionó que no exista información sobre quiénes han sido detenidos porque “hasta si son vacas deberían decir: 'trajimos siete y ocho vacas, tres chivos…' pero no. No hay información. No sabemos nada”.

Precisó que su empleado tenía un carnet de identificación vencido.

Una persona se acerca al portón principal y dialoga con el militar de turno en el Vacacional de Haina. Vehículos de Migración transportan haitianos ilegales. Vehículos de Migración con haitianos ilegales que transportan al Vacacional de Haina. Lugareños aseguran hay haitianos ilegales que residen en la zona. Familiares y empleadores de ilegales buscan información en el Vacacional de Haina.

Desmentido

Ante las denuncias, Diario Libre contactó al director de Comunicaciones de Migración, Nelson Gutiérrez, quien aseguró que esa institución respeta los derechos humanos durante los operativos para detener y repatriar ilegales.

Aseguró que “el macuteo” encontrado en ese vacacional, a la llegada de la actual gestión en agosto pasado, ya no existe y que si se evidencia que continúa, tomarán las medidas de lugar.

Se mostró sorprendido ante las denuncias recibidas por Diario Libre y aseguró que como han declarado el presidente Luis Abinader y el director de Migración, Venancio Alcántara, “todo el que meta la pata irá a la justicia”.

También, argumentó que, si se presentan denuncias con pruebas, Migración implementaría un régimen de consecuencias de acuerdo a los tipos de sanción o decisión que permitan las normativas existentes.

Horas extras

Diario Libre recibió denuncias de un supuesto incumplimiento en el pago de horas extras a los trabajadores de Migración, quienes han tenido que agotar largas jornadas laborales por el incremento de las deportaciones de migrantes haitianos sin documentos.

“Estamos explotados”, aseguró un empleado que no quiso ser identificado.

Agregó: “Nos tienen trabajando de lunes a lunes. Entramos a las 5 de la mañana y a veces son las 6 de la tarde, 7:30 u 8 de la noche y aún estamos trabajando. No nos pagan horas extras y estamos deportando hasta 600 haitianos por día”.

Otro empleado alegó que tampoco les están pagando dietas y que sus sueldos se les van en pasajes.

Al respecto, el director de Comunicaciones de Migración, Nelson Gutiérrez, desmintió esa denuncia y dijo que ya han pagado horas extras a todos los empleados. Atribuyó a sectores interesados esa información.

Estadísticas

De acuerdo a los datos revelados por Gutiérrez, del 4 al 16 de diciembre del año en curso deportaron 10,547 ilegales que fueron interditados en Santiago, La Vega, Barahona, Dajabón, Elías Piña y las secciones de esa provincia Benerito y Los Pilones, Jimaní y Pedernales.

Los operativos fueron realizados con la colaboración de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional.

El director de Comunicaciones de Migración indicó que, durante la gestión de Venancio Alcántara, entre los meses de agosto, septiembre y octubre pasado, fueron deportados unos 60 mil indocumentados.

En tanto que, en el mes de noviembre repatriaron más de 20 mil extranjeros indocumentados.

Comunicado

En el portón frontal del Vacacional de Haina se encuentra colocado un memorándum, firmado por el director general de Migración, Venancio Alcántara, el pasado 18 de octubre.

El documento reza que “a partir de la fecha queda prohibido a los miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y funcionarios de esa institución, hacer solicitudes y autorización de salida de personas indocumentadas”.

Agrega, que ese tipo de solicitud deberá ser tramitada a través del despacho general.

Además, expresa que se prohíbe la entrada de vehículos privados en las instalaciones donde se encuentren recluidos los indocumentados del Centro de Acogida de Haina.

El memorándum fue remitido con copias al Director General de Migración, el Director de Inteligencia Migratoria, el Coordinador General de Migración y al Encargado del Departamento Administrativo.

Otro comunicado fue colocado en ese mismo portón, pero del lado hacia adentro, en el que se expresa que está prohibido dejar salir vehículos sin que sean revisados previamente.