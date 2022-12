Aditex e Inabie enfrentados por posibles importaciones de mochilas y pantalones

La Asociación Dominicana de Industrias Textiles (ADITEX) exhorta a las autoridades del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie) a impedir que algunos beneficiarios de las recientes adjudicaciones de mochilas y pantalones escolares importen estas indumentarias para poder cumplir con sus asignaciones, debido a que muchos de ellos fueron beneficiados sin poseer unidades productivas.

En respuesta, la dirección ejecutiva del Inabie asegura que todos los procesos de licitaciones que ha ejecutado, incluyendo los de producción textil, están destinados a impactar la producción nacional de una manera transparente, apegados a la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones Públicas.

De acuerdo a una nota de Aditex manera astuta esos “suplidores” habrían logrado engañar a las autoridades del Inabie, además de que se aprovecharon de que la institución utilizó un criterio de adjudicación basado en la selección previa de lotes, obviando lo más importante que era la capacidad instalada demostrada de los fabricantes, como indicaba el pliego de condiciones de la licitación. Por igual, dejando de lado el precedente de elección en este tipo de procesos.

El Inabie negó que esté promoviendo las importaciones de indumentarias escolares y reiteró reitera que no puede asignarle lotes a un suplidor que no haya participado y ganado en ellos de forma específica porque se estaría incurriendo en un reparto y no en una licitación.

Aseguró que los suplidores adjudicados participaron en un proceso de licitación transparente y competitivo en el que se verificó que tienen la capacidad operativa para honrar el contrato suscrito con el instituto.

"Si alguien tiene alguna denuncia responsable sobre algún caso específico puede documentarlo y previa investigación nuestra tomaremos las medidas de lugar. Los contratos tienen pólizas de fiel cumplimiento que estaríamos ejecutando en caso de incumplimientos", resaltó el director Victor Castro.

Los textileros destacaron todos los lotes son idénticos, tanto en cantidad y valor de los mismos, por lo que era innecesario excluir fabricantes reales para beneficiar comerciantes intermediarios por tener la “suerte” de haber seleccionado lotes que los fabricantes no hicieron, esto generó exclusión y desigualdad afectando a pequeñas y medianas industrias textiles que poseen materia prima, productos fabricados y muchos empleos formales.

Mientras que el Inabie reiteró su apertura y disposición al diálogo siempre apegado a la transparencia y al cumplimiento de la ley que son dos pilares fundamentales de la actual Dirección Ejecutiva.