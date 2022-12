Nueve años sin ver a sus hijos fue una "pesadilla" para Yokasta

“Me enfermé pensando que no iba a poder estar con mis hijos”, fueron las palabras que entre llantos expresó Yokasta, quien tenía nueve años sin venir a República Dominicana en busca de un mejor futuro para sus hijos en Estados Unidos.

Las lágrimas y emociones encontradas no podían faltar en esta escena. Su hija, de unos 16 años, no paraba de abrazar a su madre y, aunque las palabras no salían, con su mirada y afecto manifestaba lo entusiasmada que estaba de poder estar con ella.

La familia de Yokasta esperaba su salida con ansias y solo miraban las pantallas del Aeropuerto Internacional de Las Américas con los indicadores de vuelo. La grata emoción al verla salir fue prácticamente de novela.

Yokasta emigró a Estados Unidos dejando a su vástago de un año y a su otra hija de poca edad, quienes, aunque no tenían contacto físico, se mantenían día a día conversando a través de videollamadas para sentirlos los más cerca que podía.

Cuando tomó la decisión de irse a Estados Unidos le embargaba la incertidumbre de tener que enfrentarse a lo desconocido, pero aún así, decidió seguir con sus planes para que sus hijos pudieran tener una mejor educación y para que a su familia no le faltara nada.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/12/17/un-par-de-personas-de-pie-1ec65d43.jpg Luego de nueve años, al fin Yokasta se junta con sus hijos. (DIARIO LIBRE/ FRANCISCO ARIAS)

Todos estos años Yokasta ha sentido un enorme vacío, a pesar de vivir en una ciudad enorme y con atracciones que disfrutar. Contó que sus penas eran profundas por no tener la familia a su lado, por lo que para ella ha sido "una pesadilla".

Ver a sus hijos y a su padre ha sido la emoción más grande que ha tenido durante años, ya que estar alejada de su familia la llevó a tener años de sufrimiento, depresión y desesperación.

“Lo dejé de un año a este y ya mira está de mi tamaño”, habló mientras miraba a su pequeño hijo, quien ahora tiene diez años.

Este sábado decenas de dominicanos llegaban por el aereopuerto de Las Américas con la finalidad de pasar junto a sus familiares estas fiestas navideñas.