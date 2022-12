El 53 % de los accidentados en RD durante 2022 han sido personas entre 20 y 49 años

El 53 % de las personas que sufrieron accidentes de tránsito en los primeros 11 meses de este año están entre los 20 y 49 años de edad y, de esos, el 42 % tiene entre 20 y 29 años, según los datos que maneja el Seguro Nacional de Salud (Senasa).

El director ejecutivo de la entidad, Santiago Hazim, dijo que recibieron 287,000 demandas de servicios por esa causa de 62,198 de sus afiliados, lo que representó RD$923 millones. Indicó que ese comportamiento siguió el mismo patrón de los últimos años.

Informó que durante las festividades navideñas del 2020 y el 2021 más de 5,000 de sus usuarios se accidentaron, demandando más de 23,000 servicios de atención, hospitalización, laboratorios y otros, los que representaron RD$ 97 millones 225,736.

Explica que esos accidentes ocurrieron en los periodos del 15 de diciembre al 02 de enero de ambos años, dentro de los que se encuentran las celebraciones de Nochebuena, Navidad y fin de año, y en los que se realizan operativos preventivos del Centro de Operaciones de Emergencias (COE). Recordó que la mayor parte son conductores de motocicletas.

Sostuvo que para apoyar la prevención de muertes por accidentes de tránsito que realizan las autoridades el Senasa estará reforzando sus puntos de prestación de servicio en los principales hospitales del país y apeló a la prudencia de la población para que reducir esas cifras.

Reveló que los hospitales tienen un promedio diario de atención de entre 50 y 100 personas cada día a través de sus puntos de servicio para agilizar diversos procesos.

Dijo que además del reforzamiento Senasa también difundirá diversos mensajes para sensibilizar a los ciudadanos sobre la necesidad de tomar previsiones antes de conducir por las vías.

Logros

Santiago Hazim citó entre los principales logros del Senasa en el 2022 el haber incrementado de uno a dos millones de pesos la cobertura de sus afiliados para 16 eventos catastróficos, los cuales incluyen cáncer, enfermedades cardiovasculares, cirugía de corazón abierto, reemplazo de válvulas, aneurismas, cirugías complejas del sistema nervioso y tumores cerebrales, entre otros.

Informó que para recibir esa cobertura sus afiliados no requieren hacer ningún tramite en la institución porque se aplica a todos los que lo requieran de manera automática.

Manifestó que esa iniciativa resuelve un problema para las personas que no disponen de los recursos que se requieren para tratar esas enfermedades.

Afirma que entre los logros también esta haber llevado al Senasa al exterior e incluir dentro de los servicios que se ofrecen el traslado de cadáveres hacia territorio dominicano sin ningún costo.

Dijo que Senasa en el exterior ha sobrepasado las expectativas que se tenían y que la mayor parte de sus afiliados son jóvenes.

Rechaza eliminar ARS

Santiago Hazim rechazó una eventual desaparición de las Administradoras de Riegos de Salud, porque representarían un retroceso de entre 30 y 40 años del sistema de salud dominicano, por el cual dice la sociedad ha dirigido diversas luchas históricamente.

“Yo no estoy de acuerdo con que desaparezcan las ARS, este país ha luchado mucho por conseguir el sistema de salud que hoy tenemos. Nosotros de ninguna forma queremos un monopolio involuntario. Dejar a Senada solo sería un monopolio involuntario porque Senasa no lo está buscando esto porque no lo ha fomentado, no lo ha impulsado y no lo quiere”, indicó al considerar que los usuarios deben tener opciones para decidir quién les presta servicios.

Sobre reclamos del CMD El director ejecutivo del Seguro Nacional de Salud (Senasa), Santiago Hazim, dijo este lunes que los reclamos que hace el Colegio Médico Dominicano(CMD) deben ser discutidos en el Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS) y que ese gremio debe ser claro en lo que exige.“Yo personalmente, representando la ARS más grande del país, entiendo que para eso está el Consejo Nacional de la Seguridad Social, donde están involucrados todos; trabajadores, médicos y ARS, todo el mundo está involucrado ahí y yo entiendo que el Colegio Médico tiene que esperar las decisiones del Consejo Nacional de la Seguridad Social”, dijo Hazim al considerar que el Colegio Médico debe ser más preciso en lo que reclama.