El alzhéimer separó a Juan Lara de su familia

Una enfermedad de “familia” se avecinaba a los Lara Vizcaíno. Los escasos episodios de pérdida de memoria con 50 y tantos años de edad (tiene ahora 68) alertaron a doña Germania Vizcaíno de que su compañero terminaría padeciendo la enfermedad que acabó con la vida de su suegra: el alzhéimer.

“Eso no se cura”, fue lo que “escuchó” de la familia de su esposo sumado a escasas alertas. La condición de Don Juan Lara Mejía se mantuvo como indicios, o síntomas. Hasta el momento no ha sido diagnosticado con la enfermedad, aunque días previos a su desaparición pasó algo que a doña Germania la sacó de su centro: “llegó a olvidar qué producto se utiliza para el cepillado de los dientes”.

Ante esta situación ya estaba decidida a llevar al hospital a su esposo, con el que ha vivido los últimos 20 años de su vida y le ayudó a criar tres hijos de una relación anterior y una en común.

Desafortunadamente, el pasado el pasado 15 de septiembre don Juan salió de su casa, ubicada en Los Barrancones de Baní, para ir a un velorio en Pueblo Nuevo a bordo de su motocicleta. Solía realizar diligencias como esas y regresar a su casa, pese a que en ocasiones podía desorientarse. Sin embargo, desde ese día sus parientes desconocen su paradero.

“Él regresó al barrio, pero se desvió tres calles antes de llegar a la casa. Él nunca había desaparecido, como tiene alzhéimer se le olvidó… él no estaba tan mal, se le olvidaba algunas cosas por momentos, pero luego reaccionaba”, explicó doña Germania.

Manifestó que por sus limitados recursos no había llevado a su esposo al hospital para tratar su pérdida de memoria: “estaba haciendo planes para llevarlo al médico en esos días y fue cuando se me fue, no me dio tiempo llevarlo al médico porque no vi que estaba tan mal. Nos descuidamos, dijo compungida”.

Al arribar los 60 años, la familia decidió que Lara, quien se desempeñaba como motorista, dejara de trabajar por su pérdida ocasional de la memoria. Doña Germania se convirtió en la jefa del hogar para sacar adelante a su familia.

Búsqueda

La señora Vizcaíno dijo que puso la denuncia de la desaparición de su esposo en el Destacamento de Baní y en el Departamento de Personas Desaparecidas de la Policía Nacional en Santo Domingo.

“Hasta el sol de hoy no me han dado respuestas ni las autoridades de Santo Domingo y ni las de Baní”, lamentó.

Como todas las familias a las que se les desaparece un pariente, la familia Lara Vizcaíno ha hecho lo “humanamente posible” para encontrar a don Juan, quien además del posible alzhéimer sufre de diabetes.

Doña Germania dijo que un día antes de la marcha de los familiares de personas desaparecidas llevada a cabo el pasado 10 de diciembre, las autoridades la llamaron para saber si poseía alguna información de su esposo.

“Se supone que son ellos quienes deben informarme dónde está mi esposo”, deploró.

Juan Lara Mejía lleva tres meses desaparecido. Si conoce su paradero contacte a su familia al 829-349-7858.