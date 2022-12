Carencia de drenaje cloacal complica el control del cólera en La Zurza

Las casi 4,000 familias que viven en La Zurza no tienen sistema de desecho cloacal y descargan sus baños en cañadas que luego van a morir en el río Isabela. ( DIARIO LIBRE )

El sector La Zurza, en el Distrito Nacional, concentra la mayoría de los casos de cólera que se han identificado en el país, que ya suman unos doce desde que se detectó el primer positivo en octubre pasado.

Seis de los pacientes confirmados con la enfermedad pertenecen a esta barriada que bordea el río Isabela, afluente donde ya las autoridades de salud han detectado la bacteria que produce el cólera.

Ayer, el Ministerio de Salud Pública, junto a otras organizaciones comunitarias, intervinieron el sector como parte del protocolo de control de propagación, pero la falta de un sistema adecuado de disposición de las aguas residuales que ha caracterizado por años a La Zurza, hizo arrugar el rostro de la mayoría de los presentes.

Dirigentes comunitarios como Germán Herrera, saben que las casi 4,000 familias que viven en La Zurza no tienen sistema de desecho cloacal y descargan sus baños en cañadas que luego van a morir en el río Isabela. Por eso, el tema sale de primero cuando se reúnen junto a los ejecutivos de Salud Pública que recorren la zona.

Ya el ministro de Salud, Daniel Rivera, ha especificado que, para controlar un brote y que el cólera se siga expandiendo, hay que mantener un sistema de limpieza constante de las manos, cocer bien los alimentos, beber agua potable y no verter desechos fecales al medio ambiente.

"No usar el río (Isabela) para nada. No se deben bañar, pescar, no utilizar ese río para nada" Daniel Rivera Ministro de Salud “

Para garantizar el agua potable, el Ministerio, junto a la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD) y la Cruz Roja, procedieron a instalar tinacos en distintas partes del sector para que la comunidad pueda tener acceso frecuente al agua de consumo.

La CAASD garantizará el mantener los tanques llenos cada día, según indicó uno de sus representantes. Lo que sí dejó claro el ministro Rivera es que el río no debe usarse para nada, pues su contaminación, además de la bacteria del cólera, es alta y viene desde hace muchos años.

A lo que no hay una respuesta certera es al sistema del vertido, y el ministro solo refiere planes que vienen desde 2010 sobre saneamiento del río Ozama e Isabela, incluido una planta de tratamiento que se construyó en 2020 “con el objetivo de depurar las aguas residuales e industriales de los sectores en la margen norte del Distrito Nacional”, pero que no ha cumplido su cometido.

Trabajo preventivo

Germán Herrera es directivo de la Fundación de Saneamiento Ambiental de la Zurza (Fundazurza), integrada por 17 organizaciones civiles y 12 juntas de vecino de la zona. Recuerda que han estado haciendo trabajo preventivo con manejo y control de residuos, incluyendo canalización y mejoramiento de acometidas en compañía de la CAASD y el cabildo, pero que el problema de la contaminación continúa.

“El río ha estado contaminado desde hace tiempo, se planteó que se iba a hacer una planta de tratamiento para tratar las aguas, pero ninguna de las aguas de la Zurza se trata en esa planta y todas las cañadas siguen vertiendo al río (Isabela)”, dijo.

Herrera señala que como con el cólera en esta oportunidad, muchas de las enfermedades que surgen en la comunidad tienen que ver con la acumulación de residuos y agua residuales.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/12/20/19122022-la-zurza-colera-013-6e802452.jpg Estos son los tinacos de agua potable instalados en La Zurza. (DIARIO LIBRE)

No tiene a manos los datos exactos, pero sabe que la mayoría de las viviendas descargan sus sanitarios en las cañadas o a través de pozos sépticos.

Herminio Guzmán es un resiente del sector que evidencia la precariedad del drenaje. En su vivienda vierten a la cañada que le queda al paso. En su familia también se cuenta sus tres nietos, su hijo y su hermano como pacientes de un padecimiento que él dice es cólera, aunque no se cuentan entre las cifras que da Salud Pública.

El señor de 65 años asegura que sus familiares estuvieron con una diarrea aguda, típica manifestación el cólera, pero que luego de tratamiento médico, ya todos están bien.

Casos de cólera confirmados

Los datos oficiales hablan de cuatro casos confirmados en La Zurza durante el fin de semana pasado, más otros dos casos de una señora y su hijo de dos años de edad, detectados ayer, lo que convierte esa zona en el foco de la enfermedad que ya ha generado más de 200 muertes en el vecino país, Haití.

A nivel nacional, se han registrado casos positivos en las provincias Higüey, Montecristi, Santo Domingo, específicamente en el municipio Santo Domingo Norte, y en el Distrito Nacional.

Durante su recorrido de ayer, en el que estuvo acompañado de dirigentes comunitarios y personal de salud de la zona, el ministro Rivera señaló que la situación estaba en control, pero enfatizó en la necesidad de que la población tome solo el agua potable servida a través de la CAASD.

“Ustedes saben que hay gente que no tienen las condiciones y la CAASD y la Cruz Roja han estado instalando unos tinacos, y vamos a utilizar unos 20 más para que la población utilice el agua, que no use otro tipo de agua, porque hasta ahora la situación está más o menos controlada”, reiteró.

El funcionario recordó que ya dos envasadoras que venden agua a granel fueron clausuradas la semana pasada debido a que se encontraron patógenos no aptos para consumo en sus muestras de agua. Los establecimientos seguirán cerrados hasta tanto vuelvan a someterse a nuevos controles de parte de las autoridades, enfatizó el funcionario.

Instalan hospital móvil Además de las acciones de limpieza y colocación de tinacos con agua, durante la intervención de ayer en La Zurza, el Ministerio de Salud Pública inició la instalación de un hospital móvil para hacer frente a los casos de cólera en la zona.“Son varios niveles de intervención: agua potable, intervención casa por casa que se está haciendo para que no ocurrieran casos…, y se estará dejando un hospital de campaña para que la población, ante cualquier detalle, pueda acudir”, señaló el ministro Rivera.El funcionario también se defendió de quienes piensan que ha habido descuido con el manejo de la enfermedad, y recordó que han estado interviniendo desde el 4 de octubre pasado, cuando se detectaron casos en Haití.“El país está intervenido desde que el brote surgió en Haití. El riesgo está donde quiera que exista niveles de contaminación y los casos de aquí, como en cualquier otro sitio, se hacen los cercos epidemiológicos y la investigación de lugar. Ya se ha determinado donde ocurrieron y los posibles contagios”, resaltó el ministro de Salud.