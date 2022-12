La Zurza, a merced de La Poza y el botellón por falta de sistema potable

Aridio Paulino acudió ayer miércoles a uno de los hospitales móviles que instaló el Ministerio de Salud Pública en La Zurza, para atender los posibles casos de cólera que se presenten en la comunidad, foco de la enfermedad que ya ha dado ocho positivos y otros seis bajo investigación a nivel nacional.

Paulino, de 48 años, presenta problemas estomacales que comenzaron hace unos cinco días atrás y cuya causa, presume, puede estar relacionada con el uso del agua de La Poza, un balneario de la barriada que es utilizado por muchos comunitarios de forma recreativa, pero también para suplir la falta de agua potable que tienen muchas viviendas.

La de Aridio es una de ellas. Para suplir el agua de beber en su casa, que comparte con su madre y una hermana, debe disponer de unos 150 pesos a la semana para comprar agua embotellada a negocios de la zona o a camiones que la comercializaban a granel, en botellones.

Para el resto de las actividades de la casa, como cocinar, lavar o fregar, Aridio y su familia buscan el agua en La Poza, misma que ayer el Ministerio de Salud Pública pidió no usar, debido a que, aunque todavía no confirman que tenga la bacteria del cólera, presumen que contiene parte de la contaminación que caracteriza a esa zona y al río Isabela, que se encuentra al lado.

“Aquí todo el mundo usa esa agua y nunca ha sucedido nada, pero ya no la usaré porque me está trayendo problemas. O, eso creo, porque yo no soy médico”, dice Aridio en referencia al balneario.

Sospechosos de cólera Para ayer miércoles, el Ministerio de Salud Pública tenía bajo investigación seis casos nuevos sospechosos de cólera detectados en pacientes de Santo Domingo. Además de La Zurza, que registra unos seis positivos de los ocho que se han detectado a nivel nacional, los nuevos eventos corresponden a los sectores Guaricanos, en Santo Domingo Norte, y a Capotillo, en la zona norte del Distrito Nacional.

En La Zurza se concentran seis de los casos positivos de cólera que ha detectado Salud Pública, por lo que, desde principio de semana, varias entidades gubernamentales y civiles realizan intervenciones para tratar de controlar la propagación de la enfermedad. La bacteria que causa el cólera ya fue detectada en el Isabela, un afluente que alimenta al río Ozama y que bordea unos diez sectores de la parte norte del Distrito Nacional.

Agua potable y drenaje

Disponer de agua potable y establecer dónde depositar los residuos fecales es una de las acciones que mueven a las entidades que intervienen en La Zurza, pues muchas viviendas vierten desechos en las cañadas y en el río.

Desde la Unidad Ejecutora de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD) trabajan en la actualidad en un sistema de drenaje que permita conectar las viviendas que no tienen sanitarios, lo que podría concluir en menos de dos semanas.

Wilfredo Jorge, enlace de la CAASD con las autoridades de Salud Pública, dice que trabajan con un inventario preliminar de unas 60 casas que estarían en esas condiciones, aunque profundizan el levantamiento para actualizarlo. “Se hará un drenaje que iría de esas casas a una cámara séptica o planta de tratamiento primario y de ahí se va a llevar a la estación de bombeo de La Zurza, que está construida para su posterior descarga al subsuelo, cumpliendo las normativas ambientales”, explica.

Además, tienen previsto mejorar la red de distribución de agua potable para garantizar el líquido en las viviendas a las que no está llegando por tubería. Las mejoras incluyen el cambio de tuberías que no funcionen o instalar aquellas que hagan falta de manera que todas las casas tengan una acometida. También, se evalúa usar un pozo tubular construido en el sector Capotillo, aunque todavía están pendientes de los estudios de calidad del agua. Adicional, Jorge indica que se enfocan en suministrar agua a través de unos 23 tinacos de 1,000 y 500 galones que están instalados en el sector y a donde ya los comunitarios pueden ir a abastecerse de agua.