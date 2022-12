Afectada por supuesta estafa de "Mantequilla" arremete contra su hermano y lo despoja de vehículo

Una mujer a quien supuestamente Wilkin García Peguero (Mantequilla) le debe una cantidad no especificada de dinero, despojó por la fuerza a un hermano de este de un vehículo en Sabana Grande de Boyá, provincia Monte Plata.

Winston García Peguero confirmó la información a Diario Libre y detalló que se trata de una yipeta Ford Lincoln, negra, del año 2003, que supuestamente le prestó una persona con la que “está haciendo negocios”.

Identificó solo como “Yoka” a la dama que le “arrebató” las llaves mientras alegadamente, él intentaba formar una comisión en busca de un diálogo para encontrar “una solución a Sabana”. Advirtió que se querellará en contra de la dama “para que respete”.

“Esa muchacha fue a agredirme pensando que yo le iba a faltar al respeto. Yo no le falto al respeto porque yo soy un candidato. Se puso a discutir conmigo, me quiso volar y me arrebató la llave”, narró.

Dijo que en esas circunstancias otros inversionistas de la empresa 3.14 Inversiones, que lideraba Mantequilla, también se acercaron en forma desafiante. Winston se definió como “un ciudadano que se inclina por la paz y el orden”.

“La Policía llegó a darme protección. Yo fui a hablar con uno de los inversionistas que tiene unas cuantas familias afectadas, personas de escasos recursos, para yo buscar una vía porque a mí me duele el caso y aunque mi hermano esté preso, se resuelve llegando a acuerdos de pagos, no con violencia ni agresividad”, indicó Winston García.

Mantequilla se encuentra en la cárcel La Victoria donde cumple seis meses de prisión preventiva, tras ser acusado de estafa y amenaza de muerte.

La jueza de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de la provincia Monte Plata, Carmen Daniela Araújo, tomó en cuenta como alegato, la integridad física de las víctimas y el peligro de fuga latente.

Según el Ministerio Público, hay alrededor de cinco querellas y 37 víctimas, a las que García Peguero, a través de su empresa 3.14 Inversiones, supuestamente adeuda más de 27 millones de pesos.