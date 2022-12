Familiares de recluso fallecido en hospital discrepan sobre fecha de muerte

La muerte de un recluso tras el motín ocurrido el pasado domingo en la cárcel Anamuya de Higüey, provincia La Altagracia, ha generado discrepancias entre familiares del fallecido y autoridades del hospital donde murió, por la fecha del deceso.

El fallecido fue identificado como Johan Lorenzo, 29 años. Sus familiares alegan que este murió el domingo en el motín de la cárcel. Mientras que el Hospital General y de Especialidades Nuestra Señora de La Altagracia (Hgensa) reportó el deceso como ocurrido este jueves.

Según Marcia Lorenzo, a su hermano lo sacaron de la celda y le dieron golpes hasta que vómito sangre, también dijo que a este lo trajeron muerto del penal hacia el hospital y nunca les dijeron nada.

"Cuando vinimos, ellos dijeron que le había dado un paro cardíaco", manifestó.

Comentó que no les permitieron pasar a verlo y les informaron que, si en 48 horas él no reaccionaba, podría sobrevivir, pero que iba a quedar como vegetal. La mujer dijo que en el hospital le dieron diversas versiones sobre las condiciones de salud de su hermano, pero nunca la correcta.

Manifestó que anoche fue que se dieron cuenta que el privado de libertad había fallecido.

Expuso que el cadáver de su hermano está en estado de descomposición, pues, otro hermano de ella lo vio y dijo que está irreconocible.

A juicio de la hermana del interno, una persona que murió anoche no iba a estar "dañada", es decir, en estado de descomposición.

"Pedí ver el cuerpo y me dijeron que sí y al final no me dejaron pasar a verlo", apuntó.

Comentó que están desde las 11:00 de la noche del miércoles tratando de que les entreguen el cuerpo de la víctima.

Condición del interno al llegar al hospital Hgensa

Según el director del Hgensa, Juan Santana, al momento de llegar el privado de libertad al centro, se encontraba muy mal.

Explicó que Johan Lorenzo ingresó en estado agónico e hizo un paro respiratorio y un paro cardíaco en el área de emergencias.

"Los médicos lo sacaron del paro cardíaco y lo atendieron", comentó.

Argumentó que el preso llegó agónico al centro porque este tenía una traqueotomía de una situación que le había pasado hacia más o menos cinco años.

Manifestó que el informe que tiene de la dirección de la cárcel es que el privado de libertad, en el tumulto y la desesperación por la situación del motín, se arrancó la traqueotomía, es decir, se quitó el tubo que le colocan para que respire por la tráquea con normalidad.

Describe que, al interno quitarse el tubo, "se cierra la abertura de la traqueotomía e inmediatamente no le pasa oxígeno al cerebro".

Expuso que a él se le brindaron todos los servicios y que falleció en Cuidados Intensivos este jueves.

"Por la hipoxia cerebral, el paciente no regresó y murió hoy", dijo Santana.

Cadáver debe ir al Inacif

El director del hospital explicó que los familiares estaban reclamando el cadáver, pero dijo que lo pueden entregar porque cuando se trata de un interno, tienen que mandarlo al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para la autopsia de rigor.

En ese caso, deben intervenir las autoridades judiciales y policiales, indicó.

Otros heridos en el motín

Durante el motín en la cárcel de Anamuya, resultaron heridos Antonio Álvarez Rodríguez, Ronaldo Javier Sánchez, Luilli Severino, Leandro Guzmán, José Raúl Cabrera, Novel Yan Chole, Jean Carlos Rijo y José Francisco Rodríguez. Todos fueron heridos de perdigones.

Leer más Matan recluso durante el motín en la cárcel Anamuya en Higüey