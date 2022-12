Santiago no registró muertes por violencia en Nochebuena

Santiago no reporta personas fallecidas ni hechos de violencia, durante el transcurso de la noche de ayer sábado durante las festividades de Nochebuena, informó el Comité de Mitigación y Respuesta (PMR) en su informe de novedades.

"Sin novedad, en lo que a nuestra área de responsabilidad corresponde", expresó a Diario Libre Francisco Arias, director del operativo, denominado,"Prudencia por la vida".

El vocero del comité (PMR) felicitó a los habitantes de la provincia por el comportamiento exhibido durante el asueto de Nochebuena.

Tres mil voluntarios de la Defensa Civil fueron desplegados en Santiago, dijo el funcionario.

El organismo contó con la asistencia de otras entidades de apoyo y socorro agrupadas en el Comité de Mitigación y Respuesta de la provincia.

Los puestos para prestar auxilio funcionan en la entrada del aeropuerto Cibao, en el cruce del Embrujo Tercero y un segundo, en el Puente Seco, camino Santiago-Villa González, en el cruce de Banegas, así como en el de de Navarrete-Puerto Plata.

"Todo está normal en Santiago, no tuvimos reportes de hechos lamentables durante la nochebuena de ayer sábado 24, donde quiera que haya un voluntario de la Defensa Civil, eso significa que hay que tener el casco protector, los conductores de vehículos con el cinturón puesto.

Viajeros en terminales fueron menos que el año pasado

El movimiento de pasajeros en las terminales de autobuses fue menor que la registrada en años anteriores, indicaron a Diario Libre los controladores de las rutas que hacen recorridos hacia otros pueblos y provincias, como Santiago Rodríguez, Montecristi, Dajabón, Valverde y Puerto Plata.

Francisco Arias, director del operativo "Prudencia por la Vida" (CESAR JIMÉNEZ.) Campamento. (CÉSAR JIMÉNEZ.) Bandera del opertivo. (CÉSAR JIMÉNEZ.) Autobús. (CÉSAR JIMÉNEZ.)

Diario Libre recibió también la queja de vendedores de chucherías en las paradas, quienes alegaron que en comparación con otros años, este 2022 la venta fue muy reducida.

"La nochebuena más triste que yo he podido ver ha sido esta, yo tengo 70 años, tengo este chinchorrito y esta es la hora que yo no he vendido mil pesos, ahí está toda la venta, todas las manzanas, las uvas, los dulces...la gente no está comprando, ni siquiera ha habido muchos viajantes", expresó Edilio Márquez, vendedor de la parada de autobuses de Santiago.