Cancelación de vuelos hacia EEUU ha trastornado viaje a dominicanos

La tormenta invernal que afecta a los Estados Unidos ha dejado varados a decenas de viajeros dominicanos en los últimos días, como es el caso de Ramón Jerez, que desde ayer ha intentado salir del país luego de pasar la Nochebuena con su familia.

"Anoche se nos cancelaron tres vuelos, uno detrás del otro. Mira, se me acaba de cancelar otro vuelo ahora mismo", lamentó Jerez, a las puertas de la oficina de la compañía aérea JetBlue en el Aeropuerto Internacional de Las Américas, José Francisco Peña Gómez.

Dice que le habían pautado un avión para las 8:00 de la noche de este lunes, pero que en la última información que recibió le han dicho que trae retrasos.

"Lo que me explican es que es por la fuertes nevadas, pero la compañía aeronáutica Delta no tiene ni un vuelo cancelado... yo no entiendo, y tampoco me devuelven mi dinero", indicó.

Aclaró que JetBlue puede hacerle un crédito de su vuelo pagado, pero que, para la devolución de la maleta y la selección del asiento se debe llamar a los Estado Unidos para que entonces se haga el reembolso siete días laborables después.

Diario Libre recorrió la terminal aérea y pudo constatar que muchos pasajeros de American Airlines también aguardaban a esperas de un espacio para salir.

Cancelaciones y demoras

Aeropuertos Dominicanos Siglo 21 (Aerodom), que administra la terminal de Las Américas, informó que este lunes fueron cancelados cinco vuelos con destino a Nueva York, Nueva Jersey y Newark. Los vuelos cancelados desde el AILA son: 1568,110,2210,1472,2510.

Otros vuelos hacia esas ciudades de Estados Unidos, desde los aeropuertos de Santiago y Punta Cana presentaban demoras.

Extravío de maletas

La señora Iris López no ha podido acoplarse en tranquilidad con su familia.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/12/26/un-grupo-de-personas-en-una-estacion-dd985024.jpeg Pasajeros fuera de la oficina de la aerolínea JetBlue. (JOSÉ ALEXANDER ARIAS.) https://resources.diariolibre.com/images/2022/12/26/pantalla-de-juego-de-computadora-e379d461.jpeg Vuelos. (JOSÉ ALEXANDER ARIAS) https://resources.diariolibre.com/images/2022/12/26/un-grupo-de-personas-en-una-estacion-9921d5a6.jpeg Pasajeros en el Aeropuerto Internacional de las Américas. (JOSÉ ALEXANDER ARIAS.) https://resources.diariolibre.com/images/2022/12/26/un-grupo-de-personas-en-el-interior-de-un-aeropuerto-e013024f.jpeg Ambiente en el aeropuerto. (JOSÉ ALEXANDER ARIAS)

Ella viajó desde Saint Thomas, que es el territorio de acceso a las Islas Vírgenes de los EE.UU. en el Caribe.

Desde el pasado 24 de diciembre se la ha pasado dando viajes al aeropuerto en busca de sus tres maletas en las oficinas de JetBlue y nadie sabe darle respuesta.

"Me han frustrado mis vacaciones. Ahí tengo mi ropa, mis regalos y todo", dice la dominicana.