Hipótesis de un "rapto" rodea desaparición de estudiante universitario

En esta época del año en que las familias se unen para celebrar las fiestas decembrinas y de Año Nuevo, la señora María Mercedes Rodríguez no ha estado con ánimos para cumplir con la tradición. Tiene tres meses agobiada, llorando la desaparición de su hijo Manuel Antonio Marte Rodríguez, con la hipótesis de un posible rapto que no la deja dormir.

Manuel Antonio, de 22 años, inscribió su primer semestre en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) en agosto pasado, su intención al terminar el ciclo básico era de iniciar la carrera de Biología.

Según narró la señora a Diario Libre, el pasado 16 de septiembre le prestó su vehículo a su hijo, un Peugeot del 2005, para que fuera a la universidad. La ruta de Manuel Antonio era desde su vivienda, ubicada en el sector Savica del municipio Los Alcarrizos, a la UASD. Salió a las 6:30 de la tarde y desde entonces se desconoce su paradero.

Doña María Mercedes indicó que, a la mañana siguiente, el sábado 17 de septiembre, reportó la desaparición a la Policía Nacional y en la tarde recibió una llamada desconocida de un hombre que le aseguró que “le entregaría a su hijo”.

“Yo les dije que se quedaran con el carro y me devolvieran a mi hijo, pero hicieron lo contrario. El 17 de septiembre me llamaron, me dijeron que me entregaría a mi hijo a las doce de la noche porque iban camino al Cibao y esperamos”.

Finalmente, el domingo 18 a las 11:00 a.m., apareció el vehículo abandonado en el kilómetro 12 ½ de la autopista de Las Américas, en Los Frailes. Dijo que los desaprensivos sustrajeron la radio y la batería del vehículo, en el interior había botellas de bebidas alcohólicas, cigarros, el celular de su hijo y sus cuadernos.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/12/22/una-roca-en-el-pasto-9442a868.jpeg Mochila de Manuel, hallada en el mar. (FOTO: FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2022/12/22/un-grupo-de-personas-de-pie-sobre-pasto-de0cf67e.jpeg Zona donde fue encontrado abandonado el vehículo de la madre de Manuel. (FOTO: FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2022/12/22/una-persona-sentada-en-una-cama-612c33db.jpeg Manuel Marte Rodríguez (FOTO: FUENTE EXTERNA)

En la zona fue encontrada cerca de la orilla del mar la mochila de su hijo con una piedra adentro.

“Eso fue un montaje que hicieron para que uno crea que él se tiró al mar. Yo descendí al área donde fue hallada la mochila y el agua me daba por la cintura y mi hijo sabía nadar. De lo contrario lo hubiéramos encontrado flotando”, acotó Rodríguez.

"Para mí que lo atracaron, porque mi hijo no le daba bola a nadie, mi hijo no tenía amigos de canes, por eso digo que lo atracaron... lo extraño fue que en la llamada no me pidieron dinero, y no dejaron los documentos de mi hijo en el carro " María Mercedes Rodríguez Madre de Manuel Antonio “

Después de no encontrar el cuerpo de su hijo ese el domingo, llegó la tormenta Fiona convertida en huracán el lunes 19 de septiembre a las 11:00 de la mañana, las autoridades, según la preocupada madre, perdieron el interés en su caso.

María Mercedes dijo que no recibió más llamadas de los supuestos raptores. Quince días después del hallazgo del vehículo se mantuvo recorriendo la zona para ver si hallaba el cuerpo de su hijo.

“Yo estoy que no encuentro sitio, no hay rastro de mi hijo, me he sentido mal, muy mal. Tengo esperanza de reencontrarme con él algún día”, dijo compungida.

Investigación

La agobiada madre informó que el caso de su hijo fue asignado a la Fiscalía de Las Caobas, ubicada en Santo Domingo Oeste.

Indicó que entregó a las autoridades su celular y que no pudieron rastrear la supuesta llamada que recibió el día de la desaparición de su hijo. El caso continúa siendo un misterio.

“Ellos me dicen que están trabajando con las huellas y que están esperando las cámaras del 9-1-1, que todavía no se las han dado (las imágenes). Me dicen que hay más casos que estaban primero que el mío y tengo que esperar”.

Con 22 años, Manuel Antonio, solo se dedicaba a estudiar, aunque antes de su desaparición tenía un currículo para presentarlo el lunes 19 de septiembre en un supermercado.

Si conoce su paradero, contacte a sus familiares a los teléfonos: 829-898-7605 y 849-912-8386.