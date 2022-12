Proyecto de Fideicomiso Público crea debate “por riesgo” de privatización

En la sesión de mañana de la Cámara de Diputados ya no conocerán el proyecto de ley. ( ARCHIVO/DIARIO LIBRE )

El proyecto de ley de Fideicomiso Público, que estaba pautado para ser conocido este miércoles en la Cámara de Diputados, ha causado revuelo en diversos sectores de la sociedad que advirtieron ayer que la aprobación de esa pieza podría propiciar la privatización de los patrimonios públicos, sin garantizar la transparencia y la institucionalidad.

Así lo expresaron el economista Antonio Ciriaco Cruz, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), y los representantes del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), en la Cámara de Diputados, Radhamés Camacho, quien habló en nombre de su bloque parlamentario, el economista y vicepresidente de ese partido, Juan Ariel Jiménez y el exaspirante presidencial del PLD, Francisco Domínguez Brito.

Los cuestionamientos desde el litoral del partido morado fueron rechazados por el director ejecutivo de Alianzas Público-Privadas, Sigmund Freund, quien los tildó de “populismo, incoherencia y politiquería”.

Cambio de planes

A raíz de los cuestionamientos, Diario Libre supo que ayer la comisión coordinadora de la Cámara Baja decidió postergar para enero próximo el conocimiento del proyecto de ley de Fideicomiso Público en procura de buscar consenso.

Las observaciones

El economista Antonio Ciriaco Cruz observó que el proyecto de ley tiene elementos contradictorios y un mecanismo “muy sutil de privatización, aspectos que deberían ser revisados y mejorados".

Consideró discordante que aunque se trate de un fideicomiso público el artículo 8, numeral 5, que consigna: “las deudas, empréstitos y demás obligaciones económicas que se encuentren a cargo del fideicomiso, quedarán afectadas exclusivamente al patrimonio fideicomitivo”. Agrega que, por lo citado con anterioridad, no estarán sometidas al aval o garantía del Estado y, por ende, no “constituirán deuda pública”, salvo que se pacte lo contrario. Otra observación que hizo es que aunque el proyecto plantea que las compras y contrataciones se harán según lo que establece la ley 340-06, se elaborará un reglamento interno que establecerá los requerimientos para esos procesos.

Rechazo total del PLD

En la avalancha de críticas provenientes del PLD participó el miembro del comité político y expresidente de la Cámara de Diputados, Radhamés Camacho, quien expresó el total rechazo de su bloque parlamentario a que el proyecto de ley de Fideicomiso Público, aprobado en el Senado, supuestamente se quería aprobar sin lograr el consenso con los demás partidos por la mayoría perremeísta. Dijo que el gobierno pretendía, a través de la pieza, crear un “gobierno paralelo” exento de las leyes y reglamentos sobre el uso de los fondos públicos, con lo que se desconocería la necesidad de cumplir con varias leyes. Criticó lo que entiende “es un afán privatizador” del gobierno y que la pieza plantea que los fideicomisos sean regulados por la Superintendencia de Bancos y no por la Superintendencia de Valores, como cree debe ser.

Mientras que Ariel Jiménez dijo que le preocupa que las deudas contraídas a través de los fideicomisos públicos no tengan que ser aprobadas por el Congreso y que no deban ser registrados en crédito público. Advirtió que la transparencia no estaría garantizada. A su vez, Domínguez Brito, advirtió que con esa pieza se busca “privatizar el gobierno, lo que sería funesto para el país. Alegó que los gobiernos del PLD se establecieron “controles” que deben mantenerse.

Sobre el tema, también opinó el candidato presidencial del PLD, Abel Martínez, quien consideró inaceptables algunos aspectos sobre proyecto de fideicomisos públicos.

Mediante una nota de prensa, Martínez consideró incorrecta la propuesta legislativa en la cual “se establece que las compras de los fideicomisos públicos no cumplirían con la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones, y que la contratación de personal se haga al margen de la Ley 41-08 de Función Pública". "¡Inaceptable!”, dijo en una nota de prensa.

Reacciones Desde la óptica estatal las críticas a la pieza se deben al “populismo, incoherencia y politiquería”. Sigmund Freund, director ejecutivo de Alianzas Público- Privadas, tuiteó: “Crearon RDVial, ParqueaT RD y Fideicomiso Juan Bosch. Tomaron deudas e hicieron compras y contrataciones, todas al margen de la ley”. Criticó que ahora cuando quieren regular los fideicomisos públicos “se oponen”, en alusión a al PLD. El debate fue observado con cautela por César Dargam, del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), quien en un tuit expresó que seguía con mucha atención las opiniones sobre importantes proyectos que conocería el Congreso y que esperaba que fueran tomadas en cuenta porque “eso es democracia”.