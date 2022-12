Roberto Mentor perdió su trabajo y su mente empezó a deteriorarse

La inactividad que le provocó el desahucio laboral por su avanzada edad más el encierro de la pandemia le jugó una mala pasada a Roberto Mentor, un adulto mayor de 74 años, que había dedicado la mayor parte de su vida a la mecánica.

Arribando el 2020, Mentor fue desvinculado de su trabajo en un taller de mecánica donde era el encargado de bombas inyectoras. Según su esposa, Rosa Mercedes Melo, este evento le afectó emocional y mentalmente, puesto que siempre fue un hombre laborioso.

“Él me decía: ‘Rosa, yo no puedo estar encerrado en cuatro paredes porque yo soy un hombre que siempre he estado trabajando'”, expresó.

Según narró su esposa a Diario Libre, tras el despido, Mentor no tardó mucho para tener comportamientos inusuales y conversaciones ilógicas. Lo llevó primero a una psicóloga y luego fue referido a una psiquiatra que lo diagnosticó con alzhéimer.

Mentor se mantuvo medicado durante dos años, sin incidentes, como la que desvela desde hace tres meses su familia: su desaparición.

El pasado 21 de septiembre la memoria de Mentor lo traicionó. Salió de su vivienda hacia un rumbo desconocido sin que su familia se diera cuenta.

Doña Mercedes, quien reside con su familia en el sector La Virgen, del distrito municipal La Victoria, hizo la denuncia de la desaparición ante la Policía y visitó los principales hospitales y clínicas del país sin tener éxito en la búsqueda de Mentor, con quien ha convivido durante 29 años.

Seis días después de la desaparición recibió el pitazo de que Mentor estuvo en una tienda de la avenida Duarte con París y luego en Villa Mella. Hasta allá fue con sus dos hijos sin dar con su paradero.

Trabas de las autoridades

Señaló como una debilidad del sistema, las trabas que le ponen a los familiares cuando estos solicitan revisar cámaras de vigilancia, interrogar personas y rastrear teléfonos, aspectos claves para localizar a sus parientes.

Transcurridos tres meses de la desaparición, la familia Mentor Melo no ha logrado que las autoridades realicen un levantamiento de cámaras.

En el mes de octubre, luego de que el ministro de Interior y Policía, Jesús -Chú- Vásquez, ordenara la intensificación de las investigaciones de los desaparecidos, doña Rosa dijo que recibió la orientación del diputado Orlando Jorge Villegas, quien supuestamente le ayudó a hacer una cita con el ministro, en aras de que le permitiera ver los videos de vigilancia del 9-1-1.

“Esa reunión fue pospuesta dos veces. Hace 15 días mi hijo fue a Desaparecidos y le dijeron lo mismo, que están investigando el caso, solamente”, expresó.

Melo dijo que no se siente respaldada por las autoridades en su denuncia y que como familia han reanudado los recorridos por hospitales y clínicas después de tres meses sin saber de Mentor. Son búsquedas sin estrategias, sin una ruta lógica. La señora reveló que solo sale a caminar con la esperanza de que algún día la suerte esté de su lado y pueda reencontrarse con su esposo.

Además de Alzheimer, don Roberto sufre de hipertensión arterial y se medicaba por ambas enfermedades.

Si conoce su paradero, contacte a los familiares a los números telefónicos: 809-516-1724 / 829-352-5395.

