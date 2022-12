COE destaca importancia de operativos preventivos en asuetos

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE), defendió la efectividad de los operativos preventivos que se realizan en los principales asuetos que tiene el año.

El director del organismo, general Juan Manuel Méndez García, dijo que el trabajo de protección civil que se hace logra mantener la media de muertes diarias entre 8 y 9 personas a pesar del gran desplazamiento que se produce en esos periodos feriados.

"He visto con preocupación a algunas personas, entre ellos comunicadores que señalan que los operativos no son necesarios o que no dan resultados, pero con toda la movilidad que hubo solamente nos quedamos básicamente en la media de los que a diario mueren en el país, entonces los operativos tienen su razón de ser", sostuvo Méndez García al referirse a la primera fase del operativo "Conciencia por la Vida, Navidad y Año Nuevo 2022-2023" en el que hubo 18 muertes por accidentes de tránsito.

Indica que es particularmente doloroso para los organismos de protección civil cuando mueren personas, pero que hacen los mayores esfuerzos para que no haya víctimas por excesos.

"Desafortunadamente cada vez que muere una persona enluta a su familia y enluta al país, y nosotros los que trabajamos en los mismos sacrificamos nuestros asuetos, sacrificamos la familia y nos vemos afectados porque nosotros trabajamos para salvar vidas, no para ver gente morir", expresó el director del COE.

Enfatizó en el mensaje a la población para que actúe con la mayor prudencia posible en el Fin de Semana de Año Nuevo para evitar ser contabilizado en las estadísticas de las víctimas que arrojan estos operativos.

"La vida termina para aquellos que no obedecen las leyes y los reglamentos, y sobre todo el llamado de los organismos de protección civil. El año comenzará para aquellas personas que son prudentes y que entienden que la vida continúa más allá de una celebración por la llegada de la Navidad o por la llegada de Año Nuevo", sostuvo.

En ese sentido reitera la necesidad de que los conductores usen los cinturones de seguridad, respeten los límites de velocidad y las señales de tránsito, así como limitar la ingesta de alcohol cuando se vaya a manejar y en el caso de las motocicletas, que es el medio que con mayor frecuencia se ve involucrado en accidentes el uso del casco protector.

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE), anunció este viernes el inicio de la segunda etapa del operativo preventivo "Conciencia por la Vida, Navidad y Año Nuevo 2022-2023", para reducir los accidentes de tránsito y las intoxicaciones por alcohol y alimentos.

La jornada inicia a las 2:00 de la tarde de este viernes y concluye el primero de enero del 2023. Desplegará 44,321 personas y cuenta con 197 ambulancias, cinco camiones de estriación vehicular, tres helicópteros, 71 unidades de rescate vehicular, 19 talleres móviles.

Durante la puesta en marcha del operativo la directora de Movilidad Sostenible del Instituto Nacional de Tránsito Terrestre (Intrant), Alexandra Cedeño recordó que el tránsito de vehículos pesados estará restringido desde las 6:00 de la tarde de este viernes y hasta las 5:00 de la mañana del 3 de enero del 2023 y que solo estarán exentos de la medida los que transporten alimentos perecederos y tengan permiso de esa institución para circular.

Cedeño dijo que personal del Intrant estará supervisando el estado de las unidades de transporte público que viajan al interior y que respeten las normas establecidas para su operación y que se han dispuesto algunos desvíos para la zona del malecón de Santo Domingo donde se estarán realizando actividades masivas.

De su lado el director de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), Ramón Antonio Guzmán Peralta, dijo que su personal estará en labores de prevención y fiscalización en las principales vías del país.