Restos de boricua asesinada por dominicano serán trasladados a Puerto Rico la próxima semana

Familiares de la puertorriqueña Angerilis García, asesinada en República Dominicana por el criollo Luis Eduardo Terrero Gómez, estiman que a principios de la próxima semana será repatriado el cadáver de la joven.

Informaron que ayer pudieron obtener el acta de defunción para que la funeraria pudiera completar el expediente necesario que depositarán hoy ante la embajada, que se encargará del proceso que rige en estos casos.

Explicaron que este viernes se marcharán nuevamente a Puerto Rico para seguir organizando el funeral de la joven de 27 años asesinada en estado de gestación, que se realizará en un cementerio del municipio Río Grande, Puerto Rico.

"Nosotros tenemos allá un grupo que se llama Servicios Funerarios Católicos que es una funeraria que se encarga de trabajar con los familiares, con el duelo, con los restos y de darle el protocolo que se requiere", indicó el vocero de la familia.

Angerilis Garcíafue asesinada el 31 de diciembre pasado, un día antes de su retorno a Orlando, Florida, donde residía y desde dónde había arribado a República Dominicana el 24 de diciembre para pasar las festividades navideñas con Luis Eduardo Terrero y ambos anunciarle a su familia que esperaban un bebé.

Tras haberle propinado decenas de puñaladas, el joven de 26 años le mostró por videollamada el cuerpo ensangrentado a la madre de la víctima, Mildred Gracía, y confesó el hecho.

El mismo día, se entregó a las autoridades. La Oficina de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Este le impuso tres meses de prisión preventiva.

"No hay nada que me dé para entender, lo que nosotros podemos decir es que quizás por celos o algún conflicto que ellos hayan tenido en el momento, pero para mí algo que puede ocasionar en una pareja algo así es celo, porque no entiendo otra cosa", dijo ayer María, tía de Angerilis al afirmar que ninguno había notado que la pareja tuviera algún problema.

La pareja se conoció por internet y tenía alrededor de un año de relación.