Adenda 3 a Fideicomiso Pro-Pedernales excluye terrenos áreas protegidas

Debido a que el Fideicomiso para el Desarrollo Turístico de la Provincia Pedernales (Pro-Pedernales) y su adenda 1, promulgados en abril de 2022, incluía áreas protegidas que no podían ser aportadas al mismo, el Poder Ejecutivo, luego de realizar un proceso de subdivisión de esos terrenos “los individualizó” para corregir la situación y aportar nuevos inmuebles a ese acto jurídico, lo que está consignado en la adenda 3, pendiente de aprobación congresual.

La adenda 3 al contrato original, sometida al Congreso Nacional el 22 de diciembre pasado, busca también modificar aspectos fiscales para dotar de un nuevo tratamiento sobre aranceles e impuestos de importación y exenciones de impuestos, sujetos a lo que establece la Ley 253-12 sobre el Fortalecimiento de la Capacidad Recaudatoria del Estado para la Sostenibilidad Fiscal y el Desarrollo Sostenible.

La creación del Fideicomiso Pro-Pedernales para el desarrollo inmobiliario de infraestructuras turísticas fue ordenada mediante el decreto 186-15 por el entonces presidente Danilo Medina, el 5 de julio de 2015.

La disposición establecía que ese acto jurídico tendría una duración de 30 años y que se desarrollaría “exclusivamente la zona comprendida entre Pedernales (inclusive) y la Cueva (entrada al Parque Nacional Jaragua y a la playa Bahía de las Águilas).

Gobiernos de Danilo Durante los gobiernos de Danilo Medina (2012-2020) fueron suscritos seis fideicomisos públicos. La lista la integran el Fideicomiso de Operación, Mantenimiento y Expansión de la Red Vía (Fideicomiso RD- Vial) y el de Construcción de Viviendas de Bajo Costo RD (Fideicomiso VCB- RD-Ciudad Juan Bosch. Además, los fideicomisos de Administración de Flujos Plan de Viviendas Policía Nacional y de Administración y Garantía (Isfodosu), de Movilidad y Transporte (Fimovit y ParquéaT-RD). También el “Fideicomiso para el Desarrollo Turístico de Pedernales” (Fideicomiso DTP RD).

El del 2020

En tanto que, el presidente Luis Abinader dictó el decreto No. 724-20, el 22 de diciembre de 2020, a través del cual se dispone la constitución de un fideicomiso público, irrevocable, de desarrollo e inversión inmobiliaria, administración, fuente de pago, garantía o de oferta pública para el desarrollo turístico de Pedernales y zonas aledañas.

Dicho decreto establece que la vigencia de Pro-Pedernales será de 20 años y que a través del mismo “el Fideicomitente (el Estado) transfiere y afecta de forma irrevocable”... los bienes y derechos que formen parte del patrimonio fideicomitivo. El decreto incluía la Parcela No. 215-A, del Distrito Catastral No. 3, ubicado en Enriquillo, Barahona o Bahía de las Águilas.

Luego, el Fideicomiso Pro-Pedernales fue suscrito por el Estado, a través de la Dirección General de Alianzas Público- Privadas y la Fiduciaria Reservas, el 14 de enero de 2021 y la adenda 1, que incluyó como Fideicomitente Adherente a la Tenedora Reservas, fue rubricada el 8 de noviembre de 2021. El 22 de abril del mismo año fue suscrita la adenda 2, que no fue remitida al Congreso Nacional.

El proyecto Cabo Rojo

La adenda 3 establece, en el por cuanto VIII, que conforme al decreto No. 724-20 y la cláusula 5ta. del contrato de Fideicomiso Pro-Pedernales el inmueble identificado como Parcela No. 215-A, del Distrito Catastral No. 3, con una superficie de más de 361 millones 978 mil metros cuadrados sería aportado parcial o totalmente al ese acto jurídico para dentro de este desarrollar el proyecto turístico de Cabo Rojo, en Pedernales. Se refiere a la matrícula No. 060006285 correspondiente a Bahía de las Águilas.

Añade que ese inmueble fue objeto de una subdivisión porque se mantenía dentro de sus linderos “ciertas áreas protegidas” y que estas fueron excluidas del patrimonio fideicomitivo.

Incluye tres inmuebles al Fideicomiso Pro-Pedernales y aunque se identifican por sus designaciones catastrales y matrículas de los certificados de títulos, ubicados en Pedernales, no se establece a cuáles parcelas pertenecen.

La cláusula 6ta. señala que las partes acuerdan “que no se incluyen los parques nacionales Jaragua y Sierra de Bahoruco, Playa Bahía de las Águilas y otras áreas protegidas de la zona”.

Informe favorable

Ayer, la comisión especial que estudia la adenda 3 decidió rendir un informe favorable al pleno de la Cámara de Diputados y se podrá conocer en una sesión próxima.

El sometimiento de esta tercera adenda encontró cuestionamientos entre diferentes sectores de la sociedad.

La oposición, del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), sostiene que esta nueva adenda le posibilita al Estado vender estos terrenos que fueron recuperados a través de un muy prolongado procedimiento judicial.