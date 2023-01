Madre pide ayuda económica para hacer estudio a su hijo con microcefalia

Una madre está solicitando ayuda para poder costear un estudio médico que determinará la causa de la microcefalia con la que nació su hijo.

“Buenas distinguidos señores: Le escribo para solicitar su ayuda, tengo un niño de dos años que nació con microcefalia genética, no se sabe qué lo causó y le han indicado un estudio de sangre para estudiar su ADN, el estudio lo realizan en Alemania y tiene un costo de 87,000 pesos, el seguro no lo cubre y no puedo costearlo, como madre ha sido un dolor muy grande verme imposibilitada para determinar qué tiene mi niño”, escribió la madre en su cuenta de Instagram en la que está solicitando la ayuda de la vicepresidenta de la República, Raquel Peña.

El estudio que le fue indicado al menor, de dos años de edad se llama “Exoma Proband only”. En el país tomarían muestras de sangre que serían enviadas hasta el laboratorio en Alemania para hacer la investigación.

Para contactar y cooperar con la causa, pueden comunicarse al número de teléfono de la señora Pamela Castro, madre del menor, al teléfono 829-753-8510.