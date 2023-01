Prisión preventiva contra acusado de estafar con visa de trabajos en Estados Unidos

Tras cuatro aplazamientos, este sábado el Juzgado de Atención Permanente de Santiago dictó medida de coerción, consistente en tres meses de prisión, contra Kelvin Antonio Peña, quien habría estafado a decenas de personas con falsas promesas de empleo en Estados Unidos.

La medida cautelar de prisión será cumplida por el acusado en el Centro de Corrección y Rehabilitación del nuevo modelo penitenciario Rafey Hombres y en ese tiempo el Ministerio Público y la parte querellante deberán recabar todas las pruebas y depositar la acusación formal contra Peña.

La sentencia fue emitida por el magistrado Juez Victor Bienvenido Liz.

"No quiso declarar ni defenderse negando los hechos y no presentó los arraigos. El tribunal entendió que la medida cautelar era tres meses de prisión preventiva, para que no se sustraiga del proceso en su contra", expresó a Diario Libre el abogado querellante, Víctor López.

En el proceso acusatorio hay al menos 15 personas que se han querellado formalmente contra el acusado, y siguen sumándose otros afectados, señaló López.

"No presentó ningún arraigo social, estafó a la gente haciéndose pasar que tenía una empresa en Estados Unidos de Norteamérica, prometió conseguirles la visa y ese costo también conllevaba el pago del vuelo por más de 130 mil pesos".

La defensa de Kelvin fue asumida por un defensor público, quien no ofreció declaraciones sobre el particular.

El Ministerio Público le atribuye al imputado la violación a los artículos 405 y 408 del Código Penal Dominicano.

Los estafados y sumas

Entre las personas estafadas por el imputado, de acuerdo al expediente acusatorio, están Leonel Moreta Rodríguez, a quien estafó con RD$133,600; Ysisdoro de León Valerio, quien perdió RD$30,000; Víctor Manuel de Jesús Paulino, estafado con RD$130,000.

Tambien, Miguel Ángel Rosario Martínez (RD$90,000), Samuel Páez Carpio (RD$90,000), Lucía Abreu (RD$87,400 y US$300,000), Juan Páez Mingo (RD$3,600) y Juan Bautista Abreu, quien entregó al imputado la suma de RD$13,600 en efectivo y otros RD$11,000 en productos de un colmado.