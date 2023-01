Joven hallado muerto dentro de yipeta recibió 102 puñaladas, según familiares

El cadáver de Railyn Sánchez Hidalgo, quien fue encontrado muerto en el asiento trasero de una yipeta en San Francisco de Macorís, provincia Duarte, recibió 102 puñaladas, de acuerdo a familiares que dijeron que eso reveló la autopsia que le fue realizada.

Un adolescente de 17 años de edad fue apresado cómo principal sospechoso de haber cometido el crimen. Su nombre se omite por ser menor de edad.

Sánchez Hidalgo fue velado por sus familiares y amigos en la capilla Las Mercedes, en el sector Hatillo en San Francisco de Macorís, provincia Duarte.

Sus familiares piden a las autoridades investigar a profundidad el caso para esclarecer las circunstancias de su muerte. Dijeron tener sospechas de que más personas pueden estar involucradas.

Definieron al fallecido como un joven pacífico, estudioso y quién no tenía problemas personales con ninguna persona.

José Pichardo, familiar de la víctima, dijo: “No es la verdad que ese crimen lo cometió él sólo, un menor de 17 años, ellos lo mataron en otro lugar y lo dejaron ahí, porque el vehículo se dañó. La intención era quemarlo".

Advirtió "a las autoridades que pisen fino y hagan lo que tengan que hacer. Este caso no va a ser uno más, esto se debe aclarar y resolver. Yo tengo una semana aqui y hasta que no se resuelva no me voy”.

El automóvil dónde fue encontrado Railin Sánchez Hidalgo en la madrugada del domingo estaba parqueado en una calle de la urbanización Carmen Añil, en el referido municipio.

El caso es investigado por agentes del Departamento de Investigaciones Criminales (Dicrim).