Diputados del PLD advierten aprobación de ley Fideicomiso Público viola la Constitución

El bloque de diputados del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) realizó este martes una rueda de prensa de urgencia luego de la aprobación en primera lectura y con modificaciones del proyecto de ley de Fideicomiso Público, el cual consideran "viola de manera flagrante" la Constitución de la República.

“El PLD no está en contra de este proyecto desde el punto de vista del fondo, pero no en la manera en que fue aprobado, porque con relación al informe de la comisión, en muchos aspectos no estábamos de acuerdo y con relación a la manera en que se aprobó el proyecto siendo esta una ley orgánica establecida en los artículos 128 numeral 2 literal D de la Constitución de la República y en el artículo 112 que establece que las leyes orgánicas deben ser aprobadas con las dos terceras partes, de manera taxativa, como lo estable la ley sustantiva de la nación”, indicó el portavoz de la bancada opositora, Juan Julio Campos.

En compañía de decenas de los diputados peledeístas, Campos, advirtió que esa aprobación ha sido una flagrante violación a la Constitución, por lo que están consultando el Departamento Jurídico del Comité Político del PLD para emprender acciones que tengan que ver con la defensa de la Constitución y que se cumplan los reglamentos de la Cámara de Diputados.

La sugerencia de los peledeístas en ese sentido es que el proyecto vuelva a comisión para su estudio.

Lo que dicen los peledeístas

Entre las observaciones del PLD que no fueron aprobadas, indican que estos fideicomisos públicos van a manejar miles de millones de pesos, por lo que no puede estar protegido por el secreto fiduciario y que deben realizarse en función de la ley de información pública, para procurar más transparencia.

“Estamos pidiendo que vuelva a comisión para que se celebren vistas públicas, porque esa es una ley que compromete el presente y el futuro de los dominicanos. Vamos a enajenar bienes, que incluso, la supervisión y el marco regulatorio se están poniendo en la Superintendencia de Bancos, que no tiene la jurisdicción correspondiente para regentear lo que son bienes, servicios y capitales públicos”, refutó el diputado Radhamés Camacho.

El legislador puso como ejemplo que mañana se puede hacer un fideicomiso por 200 millones de pesos que el Estado suministre en bienes y propiedades, al año siguiente declararse en quiebra. “¿Quién va a sumir la deuda?”, se preguntó Camacho, expresidente de la Cámara Baja.

Señaló que eso es crear un gobierno paralelo. “El PLD no es contrario, pero deben establecerse vistas públicas”, enfatizó.

El PLD pretende que en las vistas públicas se escuchen a los abogados, a la sociedad, de medio ambiente de Pedernales, entre otros actores importantes.

La Cámara de Diputados aprobó este martes en primera lectura y con modificaciones el proyecto de ley de Fideicomiso Público con el rechazo de los diputados del PLD y de la Fuerza del Pueblo, luego de intensos debates.

Varias propuestas de modificaciones presentadas por los diputados Tobías Crespo, de la Fuerza del Pueblo; Radhamés Camacho, del Partido de la Liberación Dominicana y por Pedro Martínez, de Alianza País, fueron rechazadas por el pleno.

También, el pleno rechazó la solicitud hecha por Crespo y Camacho para que la pieza fuera devuelta a la comisión especial para continuar su estudio.

Con una aprobación más, el proyecto sería convertido en ley por parte del Congreso Nacional y pasaría de manera expresa al Poder Ejecutivo para su observación o promulgación.