Abinader inaugura segunda etapa del proyecto Azua II y lanza Plan de Cuidados

El presidente Luis Abinader inauguró este miércoles la segunda etapa del Proyecto de Desarrollo Agrícola Azua II y lanzó en esta provincia el Plan Local de Cuidados.

El Azua II, construido con una inversión de 762.5 millones es un conjunto de obras hidráulicas entre las que se encuentra un reservorio con capacidad para almacenar 120,000 metros cúbicos de agua con lo que se asegura el riego de 26,000 tareas.

El proyecto también comprende la rehabilitación de 13 kilómetros de prolongación del canal Ysura y la prolongación de 3.2 kilómetros de este para irrigar 5,184 tareas, así como la reparación de 49.68 kilómetros de caminos y bermas.

Con las obras suman 509,090 metros cúbicos de agua los que se han puesto a disposición de los productores agrícolas, lo que permitirá optimizar el riego en todo el sistema Ysura, que tiene una extensión de 380,000 tareas.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/01/11/un-puente-sobre-un-cuerpo-de-agua-junto-a-una-carretera-9a7581c5.jpg Uno de los canales de riego del proyecto Ysura. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO)

“Esto es crear riqueza y aumentar considerablemente la producción aquí en Azua. Ya con esta etapa tenemos en gran parte cubierto lo que denomina la plaza de Azua”, dijo el mandatario al encabezar la inauguración de los trabajos realizados por el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi).

En tanto que el director del Indrhi, Olmedo Caba, dijo que continuarán expandiendo los sistemas de riego en la zona para incorporar 35,000 tareas de las comunidades Estebanía, Las Charcas y Hatillo.

Plan de Cuidados

El Plan Local de Cuidados lanzado por Luis Abinader en el municipio de Azua es parte del Sistema Nacional de Cuidados que será implementado de manera piloto en esa localidad y en Santo Domingo Este.

El plan que se denomina "Comunidades de cuidado" busca brindar asistencia a las familias que requieren asistencia para cuidar a niños de la primera infancia, adultos mayores y en situación de discapacidad y crear capacidades y remunerar esa actividad.

Según se informó el Sistema Único de Beneficiarios (Siuben), el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (Mepyd) y el Programa Supérate determinaron que de la población vinculada a este último en Azua hay 4,770 niños, 2,138 personas con discapacidad, 343 con discapacidad severa y 549 adultos mayores y 36 % de hogares vulnerables requieren cuidados.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/01/11/un-grupo-de-personas-en-un-evento-913f3d1d.jpeg El mandatario durante el lanzamiento del plan piloto sobre Sistema Nacional de Cuidados en Azua. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO)

Además, de que 34 % de las mujeres del municipio en edad productiva, dicen no buscan empleo porque se dedican al cuidado del hogar.

“Los cuidados no solo son indispensables para sostener la vida, sino que son un motor para para la economía. No hay economía que pueda subsistir si las tareas de cuidado no se realizan en el día a día. No hay desarrollo si las personas no están bien cuidadas a lo largo de su ciclo de vida”, dijo Abinader al encabezar el acto de lanzamiento.

La ministra de la Mujer, Mayra Jiménez, el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Pável Isa y la directora general del Programa Supérate, Gloria Reyes y la gobernadora de Azua, Ángela Grey Pérez, quienes acompañaron al mandatario en la actividad, junto a otras autoridades, destacaron la importancia dada por el gobierno a los cuidados de las personas.

El plan piloto de Comunidades de Cuidado participan los ministerios de la Mujer, Economía, Planificación y Desarrollo y el de Trabajo, así como el Programa Supérate, el Sistema Único de Beneficiarios, el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia, el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia, el Consejo Nacional de la Persona Envejeciente, el Consejo Nacional de la Discapacidad y el Instituto Técnico de Formación Técnico Profesional, lo que integran la Mesa Interinstitucional de Cuidados de la República Dominicana, que funciona desde julio del 2022.