Diputada Fior Daliza Peguero anuncia su integración al PLD

La ex vocera del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) en la Cámara de Diputados Fior Daliza Peguero, quien el 1 de noviembre renunció a esa organización y se declaró independiente, anunció este miércoles su integración a las filas del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

Al tomar un turno en la sesión de la Cámara de Diputados de hoy, la legisladora por San Pedro de Macorís comentó sobre la importancia de pertenecer a un partido político.

"Me encontré en una situación difícil sin la cobertura y la sombrilla de un partido político. Doy gracias a Dios por haber dirigido mis pasos y a mi equipo político y a todos los partidos que me abrieron sus puertas", dijo la congresista ante la expectativa de los sesionantes.

A seguidas indicó: "Quiero informar que he tomado junto a mi equipo la decisión de irme a las filas de un partido político y me voy con la convicción y el compromiso de promover un gobierno compartido enfocado en trabajar para gobernar para todas y todos los dominicanos".

Y continuó: "Me voy a un partido político con la convicción de que está renovado, de que tiene grandes ideales, que cree en los relevos políticos, me voy a las filas del partido del profesor Juan Bosch, me voy al Partido de la Liberación Dominicana a sumar estrellas", finalizó.