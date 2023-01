Salud Pública confirma cuatro nuevos casos de cólera

La directora de Gestión de Riesgos y Desastres del Ministerio de Salud Pública, Gina Estrella, informó este miércoles sobre la detección de cuatro nuevos casos positivos a cólera, elevando a 17 el total de contagios en el país (13 locales y cuatro importados).

Estrella explicó que el ministerio mantiene los operativos casa a casa en sectores como La Zurza y Capotillo, donde se realizó un levantamiento aleatorio de 68 muestras, tomando pruebas tanto en pacientes sintomáticos como en otros sin síntomas, incluyendo a los que se presentaron en el Hospital Félix María Goico.

"De estas pruebas, solamente tenemos cuatro positivas. Dos de ellas en pacientes asintomáticos completamente y dos que correspondieron a pacientes ingresados en el hospital (Goico)".

La galena indicó que Salud Pública trabaja de la mano con la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD) y los ministerios de Educación, Medio Ambiente y Obras Públicas para desarrollar la labor de promoción y prevención de la enfermedad.

"Estamos a la espera del permiso para levantar el puente y poder pasar las dragas, los equipos a la zona para comenzar el dragueo de gran parte de La Isabela que colinda con el sector La Zurza", comentó.

Asimismo, Estrella aseguró que se trabaja en la búsqueda de formas eficientes de verter los desechos sólidos y mejorar la calidad de las aguas de La Poza.

"Toda área que esté a la margen del río, la estamos vigilando", reiteró.

Sobre la proliferación de la bacteria a sectores como Villas Agrícolas y San Carlos que no se encuentran en la margen del río, la doctora dijo que "el hecho de que yo viva en un sector no quiere decir que no me desplace a otro".

Por su parte, el viceministro de Salud Colectiva, Eladio Pérez, recordó que en la vecina nación de Haití ya se han reportado más de 24 mil casos y han fallecido más de 450 personas.

"Mientras más se desarrolle la curva epidemiológica en el vecino país, más probabilidades de que podría pasar en el nuestro", acotó.

Paciente del Goico murió por fallos renales

El director del Hospital Félix María Goico, Jesús María Guerrero, aclaró que el paciente de 58 años, residente en el sector Villas Agrícolas, falleció en la madrugada del pasado jueves 5 de enero a causa de problemas renales.

"El paciente murió por problemas renales, un paciente con valores de úrea y creatinina elevados", afirmó el galeno.

Actualmente, en este centro de salud tres pacientes masculinos se mantienen ingresados en espera de resultados para la confirmación o descarte de cólera.

"Si estuviéramos ocultando los casos, pues somos magos", agregó el viceministro Pérez.

Eladio explicó que la diarrea de cólera es tan profusa que resulta imposible que el paciente no acuda a una emergencia médica a hidratarse y por tanto, los casos no se pueden ocultar, aunque, reconoce que hay un estigma social que hace que, por vergüenza, muchos pacientes no quieren que se les vincule a la enfermedad.