Tormentas en Alabama dejan al menos seis muertos; tornado provoca daños "significativos"

Un gigantesco sistema de tormentas que azotó el sur de Estados Unidos mató a por lo menos seis personas el jueves en el centro de Alabama, informaron las autoridades, además de provocar un tornado que destrozó las paredes de las casas, derribó techos y arrancó árboles en Selma.

Ernie Baggett, director de gestión de emergencias del condado de Autauga, en Alabama, dijo a The Associated Press que podía confirmar seis víctimas mortales en varias viviendas de la comunidad de Old Kingston. Baggett dijo que tanto las casas móviles como las convencionales sufrieron daños.

“Parece haber sido un par de casas diferentes donde había gente”, dijo Baggett.

Dijo que al menos 12 personas resultaron heridas lo suficientemente graves como para ser trasladadas a hospitales por los equipos de emergencia. Baggett dijo desconocer el alcance de sus heridas.

Autauga se ubica 66 kilómetros (41 millas) al noreste de Selma.

Las autoridades estiman que entre 40 y 50 casas quedaron destruidas o sufrieron daños por las tormentas que azotaron una franja que atraviesa el condado, indicó Baggett. Añadió que las cuadrillas enfocaban sus labores el jueves en cortar árboles caídos y en la búsqueda de personas que puedan estar.

Tornado "significativo"

De acuerdo con el meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional, Gerald Satterwhite, citado por CNN, el tornado que afectó este jueves a Alabama estuvo en tierra durante al menos 80 kilómetros y causó daños en siete condados.

“Estuvo en el suelo durante bastante tiempo. Fue un tornado bastante significativo”, dijo Satterwhite al medio, al tiempo que aseguró que había “escombros elevados en el aire a unos 3,000 a 4,500 metros”.

Por la altura a la que fueron arrojados los objetos, el meteorólogo predice que se pudohaber tratado de un tornado categoría EF-2 o EF-3.

De acuerdo con Satterwhite, el tornado atravesó Selma a las 12:18 de la tarde CST (1:18 p m. hora de Miami).

El sistema de tormentas que afecta al sur de EEUU ha dejado ya a más 180,000 clintes sin energía eléctrica desde la noche de este jueves.

Según PowerOutage.US, 185,548 clientes en Alabama, Georgia y Tennessee están a oscuras.