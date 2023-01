Autoridades se contradicen sobre motín que se registró en cárcel de Najayo

Las autoridades penitenciarias se contradijeron este sábado en torno a si hubo o no heridos durante el motín registrado en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Najayo, en San Cristóbal.

Mientras en un comunicado de prensa de la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC) informaron que durante el incidente resultaron heridos seis reclusos, el director del centro Najayo dijo a los periodistas que aguardaban a las afueras del centro que ninguno de los internos resultó lesionado y que solo hubo daños a la infraestructura del penal.

"Seis de los internos resultaron con golpes contusos", dice el documento de prensa de la Procuraduría que atribuye el hecho a la resistencia de los ocupantes de dos módulos del centro a una requisa que realizaba la DGSPC, en la que se ocupó un teléfono móvil, seis objetos corto punzantes y seis porciones de un polvo blanco que se presume cocaína.

En tanto que el director del CCR-XX, Elvin Ventura, asegura no hay muertos ni heridos en el motín como ha trascendido. "Los internos se amotinaron por una situación de algo que ellos están haciendo; ellos reclamaron y la seguridad actuó. No hay nadie herido, no hay nadie golpeado, todos los internos están bien, ya comieron y vamos ahora a reparar los daños causados que son daños a la infraestructura, daños a las puestas y a la seguridad", dijo Ventura.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/01/15/un-hombre-con-una-gorra-negra-ae296e66.jpeg Elvin Ventura, director del Centro de Corrección y Rehabilitación de Najayo, ofrece declaraciones a periodistas tras motín en el penal. (DIARIO LIBRE/ EDDY VITTINI)

Al igual que el parte de prensa, informó que que ya todo está bajo control y que este domingo se permitirán las vistas de familiares a los internos como de costumbre.

Vecinos del penal entrevistados por Diario Libre dijeron que próximo al mediodía de este sábado se escucharon múltiples disparos provenientes del interior de la cárcel.

Sobre vídeos que han circulado en las redes del traslado de heridos en ambulancias, el director del penal dice que son falsos. "Todo está bajo control, por eso las ambulancias que ustedes han visto están vacías", sostuvo Ventura, quién dijo que estas acudieron al igual que fuerzas de seguridad externa que acuden cuando son alertados de alguna situación, "para evitar que se produzcan incidentes mayores".

Rehusó responder a preguntas de los periodistas y familiares de los internos sobre los supuestos maltratos que estos denuncian y que habría sido el motivo del motín.

Al mediodía de este sábado en la Cárcel de Najayo se registró un motín, tras el que los familiares de los reclusos aseguraban había varios heridos, apoyados en informaciones que le suministraron los propios internos a través de llamadas telefónicas.

Esta tarde se registraron incidentes entre agentes que custodiaban la entrada del penal y familiares de los internos que exigían información sobre la situación.