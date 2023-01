En RD se condenó hace 63 años el primer pelotero por violencia de género

"Niño, deja ya de joder con la pelota/Niño, que eso no se dice/Que eso no se hace/Que eso no se toca" Joan Manuel Serrat “

Arrancó anoche la serie final del torneo Tomás Troncoso pactada a un 7-4, donde la gran mayoría de los técnicos en la materia dan a los Tigres de Licey para capturar la corona 23.

En el mundo de las Grandes Ligas, el tema que está sobre el escritorio es el del lanzador Trevor Bauer condenado por violencia doméstica y abuso sexual, que fue dejado el jueves en libertad por los Dodgers de Los Angeles seis días después de haber sido colocado en asignación.

El primer país en castigar a un pelotero por violencia de género es la República Dominicana, cuando hace hoy 63 años, el 14 de enero de 1960, el pitcher estadounidense Howie Nunn, de los Tigres del Licey, fue condenado a pagar una multa de RD$ 5.00 (cinco pesos oro), al ser encontrado culpable de sostener una riña con la nombrada Aurora Pérez, que fue castigada al pago de una multa de RD$2.00 (dos pesos oro).

¿Dónde y cómo se originó el hecho?

De acuerdo con la reseña en “El Caribe”, Nunn protagonizó el incidente la noche del 25 de diciembre de 1959 en el night club “El Taíno”, en Villas Agrícolas.

Nunn estaba tomando tragos e invitó a una empleada a salir, y la señora Aurora Pérez, con siete meses de embarazo, le dijo que las salidas de las empleadas estaban prohibidas. El lanzador se levantó de la silla montado en cólera y le dio un empujón a la señora Pérez que rodó por el suelo y luego le tiró un vaso de cerveza en la cara. Los parroquianos presentes controlaron a esa fiera humana.

El 12 de enero de 1960, Howie Nunn fue despedido por el Licey, pero no pudo evadir la justicia al tener “impedimento de salida”. El 14 de enero compareció a la Fiscalía con su abogado, el doctor Franklin Lithgow Ortega, asistido por el traductor José Enrique Almánzar.

HISTORIA LICEY-ESTRELLAS: El primer juego bajo luces en la historia del béisbol dominicano fue protagonizado entre los Tigres de Licey y las Estrellas Orientales, el domingo 23 de octubre de 1955 en la inauguración del Estadio Trujillo. Ganó el Licey 8x7.

El primer hit lo produjo Alcibíades Colón, de los Tigres del Licey en contra de Donald Elston de las Estrellas Orientales.

Ese día también se produjo el primer lanzamiento desviado (Donald Elston), El primer out fue Pablo García, Licey un rodado vía 43. La primera empujada fue también de Pablo García, el primer triple fue de Bob Wilson, también del Licey en el tercer episodio.

Federico –Chichi- Olivo fue el primer lanzador que consiguió un triunfo en este parque y el primer derrotado resultó Donald Elston de los Orientales.

Un día como hoy 1961. Víctor Ramírez, Águilas Cibaeñas, bateó para el ciclo, en la derrota de su equipo 2-7 por las Estrellas Orientales.

1981. Manuel Mota, Tigres del Licey, en el Estadio Tetelo Vargas, dispara un sencillo contra Jim Lewis, el hit 800 de Mota en la Liga Dominicana en 2,400 turnos.

1993. Los Tigres del Licey apabullan 18x3 a las Estrellas Orientales, anotando 9 veces en el primer inning. Pedro Borbón, pitcher de los paquidermos no pudo realizar un out.

2000. Los Cardenales de San Luis cambiaron al tercera base Fernando Tatis, hoy manager de las Estrellas y el pitcher Britt Reames a los Expos por los pitchers Dustin Hermanson y el cerrador Steve Kline.

2006. Luis Vizcaíno, lanzador de relevo y las Diamantinas de Arizona evitan el arbitraje y acuerdan un contrato de US$1,775,000 por un año.

2008. Por primera vez en una serie semifinal se logra un juego sin hits, ni carreras, cuando los Tigres del Licey derrotan 3x0 a las Estrellas Orientales en el Estadio Quisqueya. Los lanzadores autores de esta joya fueron Ervin Santana, Dámaso Marte (7) y Carlos Mármol (9).

2014. Los Leones del Escogido, con un juego sin hit, ni carrera, derrotan seis por cero, a los Tigres del Licey, y sellan su pasaporte para la serie final. Los melenudos, con récord de 10-5, van cómodos rumbo a su tercer viaje consecutivo a la serie final. El juego sin hits, el octavo en el béisbol dominicano, y el segundo en semifinal, fue confeccionado por los lanzadores Jon Leicester, Ramón García, Fernando Rodney y Armando Rodríguez. García, 2-0, fue el ganador. La derrota para Yuniesky Maya 1-2.