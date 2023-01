El 54.4% de los dominicanos desconoce sus derechos

Más de la mitad de los dominicanos no conocen sus derechos , según una encuesta del Defensor del Pueblo. ( ARCHIVO/DIARIO LIBRE/FRANCISCO ARIAS )

El Defensor del Pueblo dio a conocer este domingo los resultados de la Encuesta Nacional de Derechos Humanos (ENDH 2022), la cual arrojó que el 54.4 % de la población dominicana no sabe cuáles son sus derechos fundamentales establecidos en la Constitución de la República.

El estudio, elaborado con una muestra de 800 personas en la modalidad presencial y telefónica, estableció, además, que solo un 3.25 % respondió que conoce todos los derechos, 29.96 dijo conocer varios, 8.36 solo conoce al menos un derecho humano y el resto (4%) decidió no responder a la pregunta.

Los derechos humanos garantizados en la Constitución dominicana son el derecho a la vida, a la libertad, a la salud, a la igualdad, a la alimentación, la educación, la libertada de expresión, a la vivienda y a un trato digno y no discriminación.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/01/15/grafico-grafico-de-barras-grafico-en-cascada-7f6cd429.jpg (FOTO: DEFENSOR DEL PUEBLO)

Como hallazgo importante en este estudio, por rango de edad, el grupo que conoce todos los derechos humanos se encuentra entre 40 años y más. En contraposición, las personas de 18 a 24 años consultadas, no conoce ningún derecho humano para un 66.9 %.

Además, el nivel educativo es un indicador de conocimiento de derechos, a mayor el nivel educativo, mayor es el conocimiento acerca de los derechos humanos. En base en el sexo indicado por las personas, la encuesta no arrojó diferencias respecto al conocimiento sobre los derechos entre hombres y mujeres.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/01/15/grafico-grafico-de-barras-bbdac103.jpg (FOTO: DEFENSOR DEL PUEBLO)

La vida, derecho más importante

Para las personas encuestadas, el derecho humano más importante es el derecho a la vida, con un 55.81 %, seguido por los derechos a libertad con un 8.49 %, a la salud con un 7.87 % y a la igualdad con 5.37 %; otros, como los derechos a la alimentación, educación, trato digno y no discriminación, libre expresión e información estuvieron en 4, 3.50, 3.50 y 2.62 %, respectivamente. Otras prerrogativas no sobrepasaron el 2 %, como el derecho a la vivienda, a la integridad personal, al trabajo y salario digno, a la seguridad social, a la justicia, al deporte, etc.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/01/15/tabla-6-grafico-8-6578cceb.jpg (FOTO: DEFENSOR DEL PUEBLO)

Respeto a los derechos humanos

En cuanto a la apreciación acerca del respeto por los derechos humanos, es decir, qué tanto las personas sienten que se respetan los mismos, la encuesta reveló que cuatro de cada diez personas declararon que los derechos humanos son “poco” respetados (41.9 %). Mientras un 21 % dijo que “algo”, un 19 % dijo que “nada” y un 17 % declaró que “mucho”.

Asimismo, más de un 70 % de las personas entrevistadas opinó que, en la República Dominicana, las leyes no aplican a ciertos grupos, mostrándose mayor tendencia de esta percepción en los segmentos más jóvenes; solo un 22.6 % percibe que en el país todas las personas son iguales.

A pesar de considerar que el derecho a la vida es el más importante, para el 26.7 % este derecho es el menos garantizado en el país, seguido por los derechos a la igualdad y la integridad personal, 19.6 % y 16.6 %, respectivamente.

En cuanto a la percepción sobre la frecuencia con la que son violentados los derechos de los distintos grupos poblacionales, los resultados mostraron que con mayor frecuencia se vulneran los derechos de las mujeres, con un 52 %, las personas LGBT+ (homosexuales, lesbianas, bisexuales y transexuales) con un 43.2 %, las personas migrantes con 41.4 %, seguido por las personas privadas de libertad (encarceladas) con un 38 %, la población adulta mayor con un 37.6 %, las personas con VIH y las personas con discapacidad con 36 % cada uno, los niños, niñas y adolescentes 32 %.

Destaca el estudio que estos porcentajes descendieron significativamente al cuestionar a los participantes acerca de la frecuencia en la que consideran que son violados los derechos de las personas por su color de piel, edad y ser de sexo masculino.

Estado, sociedad civil y derechos humanos

Acerca del nivel de protección de los derechos humanos, en comparación con la realidad de hace cinco años, el 43.6 % consideró que están menos protegidos, un 30 % consideró que están más protegidos y el 27 % que están siendo protegidos de igual manera.

Al cuestionar al respecto de qué tanto hace el Estado dominicano para garantizar los derechos humanos, las opiniones indicaron que el Estado acciona más en favor de los derechos a la educación, a la integridad personal y a la salud; por el contrario, consideraron que los derechos a la justicia, el trabajo y el salario digno, reciben menos atención estatal.

Violaciones de derechos en el 2022

El estudio también cuestionó a sus encuestados si fueron víctimas de alguna violación a sus derechos en los últimos 12 meses. El 66 % dijo que no experimentaron ninguna, el 14 % dijo que si le han sido vulnerados en más de una ocasión y el 12% dijo que solo una vez.

Entre las principales razones por las que consideraron que sus derechos fueron violentados citaron el color de piel (19 %), el lugar donde vive (18.9 %), no saber leer ni escribir (17%) y no tener conexiones (11.5%), en menor medida, establece la encuesta, se ubica el no tener suficiente educación, ser una persona adulta mayor, inmigrante o descendiente de inmigrante o por ser mujer.

Destaca también, que en la mayoría de los casos de violación a derechos ocurrieron en una oficina del Estado (22 %), en un hospital (18.5 %), en la cárcel (11.4 %) o en el lugar de trabajo (10.9 %).

https://resources.diariolibre.com/images/2023/01/15/grafico-grafico-de-barras-a93c6ff4.png (FOTO: DEFENSOR DEL PUEBLO)

Señalan a la Policía como entidad que menos respeta los derechos humanos

Respecto a las valoraciones de la protección de sus derechos humanos por parte de diversas entidades públicas, internacionales y de sociedad civil, las personas participantes indicaron como instituciones de mayor confianza para la defensa de sus derechos a las iglesias (78.5 %), los medios de comunicación (59.4 %) y las Fuerzas Armadas (58 %). Por el contrario, los partidos políticos (73.5 %), la Policía Nacional (70.5 %) y las empresas (65.9 %) son las entidades a las que tienen menor confianza.

Continuando con la percepción de las entidades que más promocionan el respeto a los DDHH, el 23 % señala a las Iglesias, el 15.5 % al Defensor del Pueblo y el 12.4 % a la Presidencia de la República.

Ahora bien, en caso de experimentar una violación a sus derechos, indican que recurrirían primero a la Policía Nacional, a las Iglesias o al Defensor del Pueblo. Sin embargo, el 55 % consideró que la Policía Nacional es la entidad que menos respeta los derechos humanos, así como, en menor medida, la Procuraduría General de la República y el Congreso Nacional.

Detalles del estudio

Para este estudio, realizado por el Observatorio de Gobernanza y Estado de Derecho del Defensor del Pueblo, se utilizó un muestreo probabilístico; con un margen de error máximo del 5 % y un nivel de confianza de 95 %. La misma implicó el levantamiento de información una muestra de 800 encuestas de las cuatro (4) macrorregiones y las provincias de interés especificadas en el estudio.

El objetivo del Defensor del Pueblo es evaluar el estado actual de los Derechos Humanos en la República Dominicana, mediante la implementación de la primera Encuesta Nacional de Derechos Humanos (ENDH) 2022, donde se tuvo una aproximación a los conocimientos, opiniones y actitudes de la población respecto a sus derechos humanos, los grupos vulnerabilizados, la discriminación y el cumplimiento estatal para el diseño y la implementación de políticas públicas que contribuyan a garantizarlos.