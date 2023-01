Abel Martínez califica de "paradoja" declaraciones de Abinader de que al Gobierno "le rinde el dinero"

El aspirante presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Abel Martínez, calificó este lunes como una "paradoja" las declaraciones del presidente Luis Abinader de que al Gobierno "le rinde el dinero".

“Este Gobierno no se cansa de manipular a un pueblo al que tiene pasando necesidades, porque hay que ser muy descarado para irónicamente decir que el dinero les rinde, cuando lo que siguen demostrando es incapacidad e indolencia y una desconexión total de la situación que viven los dominicanos”, manifestó el también alcalde de Santiago de los Caballeros.

En una nota prensa, Martínez cuestionó el hecho de que, si el dinero rinde tanto a las actuales autoridades, “por qué se ha roto récord en endeudamiento con préstamos que ascienden a más de 740 mil millones de pesos en poco más de dos años, mientras no pueden exhibir una obra de importancia y esto sin incluir todo lo que han tomado a través de los fideicomisos".

También criticó la falta de empleos para la juventud, mientras que "las nóminas de instituciones han aumentado en más de 50 mil nombramientos".

Agregó que las autoridades deben saber que "a quienes no les rinde el dinero es a los productores del campo, que por la política desmedida de importaciones han visto quebrar sus negocios, pues no pueden competir con importaciones de productos subsidiados. A quienes no les rinde el dinero es a los trabajadores dominicanos, porque el aumento del costo de la vida ha erosionado su salario al punto tal, que el salario real de 2022 retrocedió al nivel de 2015, una reversa de siete años, y los precios de la canasta básica siguen por las nubes”.

Además, recordó que la población está pagando la energía eléctrica más cara de las últimas décadas así como los combustibles, que "a pesar de que el precio del petróleo desde hace varias semanas oscila entre 70 y 80 dólares, el dominicano paga hoy más que cuando el petróleo llegó a costar 150 dólares el barril”.

El aspirante presidencial expresó que, a su juicio, “ha desaparecido prácticamente el programa de medicamentos de alto costo de Salud Pública para los más pobres, en su mayoría envejecientes con enfermedades catastróficas”.

El miembro del Comité Político del PLD agregó que existen once millones de dominicanas y dominicanos que pagarán cada vez con más impuestos.