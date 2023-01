Abinader respeta decisión de Miriam Germán Brito de retirarse en 2024

El presidente de la República, Luis Abinader, manifestó este martes que respeta la decisión de la procuradora Miriam Germán Brito de retirarse del servicio público en el 2024, cuando se cumple el periodo de la presente gestión.

"Bueno, esa es la decisión de doña Miriam, que nosotros tenemos que respetar" Luis Abinader El presidente de la República “

El mandatario respondió una pregunta de periodistas durante una rueda de prensa en la que informaba sobre los resultados macroeconómicos del Gobierno del año 2022.

En una amplia entrevista con Diario Libre publicada este martes, la procuradora Germán Brito expresó: “Yo no aspiro a nada después de este... si es que llego o me dejan llegar hasta el final... de este periodo. Si mi salud y todas mis cosas me lo permiten, yo entrego al nuevo gobierno, en el 24. Tengo 74 años y entonces tendré 76, y tanto no se puede”.

Sobre la independencia del Ministerio Público, la Procuradora General indicó: “Ese señor (presidente Abinader) nunca me ha llamado para nada. Mucho menos ha mandado a nadie para hablar conmigo”.

Y Abinader siempre ha reiterado que uno de los logros de su gestión es el nombramiento del Ministerio Público independiente, el cual se ha caracterizado por llevar grandes casos de corrupción estatal.