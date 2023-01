Alcaldía de Higüey arrastra más de 40 obras sin ejecutar de presupuesto participativo

La Alcaldía de Higüey viene arrastrando varias obras de los presupuestos participativos de los años 2019, 2020 y 2022. Son 46 obras sin ejecutar, las cuales tienen un valor de RD$78,090,391.41 aproximadamente, según el listado del “Presupuesto Participativo Obras Complementarias 2023”, del Departamento de Obras Municipales de la Alcaldía de Higüey.

Tres son las obras arrastradas del año 2019. Se citan la reparación de la cancha de Hato Mana con un valor de RD$1,354,140.95, la construcción del drenaje pluvial de la comunidad de la Pangola, por un monto de RD$2,322,052.34 y la construcción de un registro en Barrio Lindo, con un costo de RD$358,927.60. Estas obras en total, tienen una inversión de RD$4,035, 120.89.

En relación al año 2020, son 13 obras que no fueron finalizadas. Estas tienen un valor total de RD$25,029,926.56. De manera detallada, se puede mencionar, en Brisas del Llano, está la construcción de aceras y contenes por un monto de RD$2,693,431.61. En el sector de Villa Cristal, está la terminación de un puente tipo cajón, con un valor de RD$2,418,638.33.

En el Guanito está la terminación de un local comunitario, por un monto de RD$3,698,128.67. De igual modo, el Centro Comunal Narajo de China, el cual está en proceso de evaluación, no le han asignado un monto. La construcción del parque recreativo La Enea, valorado en RD$1,969,706.84.

En las Caobas, está la construcción de aceras, por el precio de RD$632,394.00. Un alcantarillado pluvial en el sector de Villa Esperanza, estimado en RD$954,968.57. En Sergio Castillo se contempló la construcción de un puente tipo cajón, por un precio de RD$4,820,683.67. En tanto que, en la Elio María Montás está pendiente la construcción de contenes y aceras, por un precio total de RD$4,876,561.54.

También, en Las Colinas esta la construcción de aceras y contenes, pero, por un valor de RD$1,642,331.04. En Villa Graciela se contempla, asimismo, la construcción de aceras y contenes, por RD$461,086.08. En Los Prados II, de igual modo, se visualiza la construcción de aceras y contenes RD$358,927.60.

Pasando al año 2022, en este se quedaron inconclusas 30 obras, estas valoradas en RD$49,025,343.8. En tal sentido, se tiene en atraso la construcción de aceras y contenes de la calle No.6, en Anamuya, a un costo de RD$756,750.12. En Los Platanitos se tiene pautado la construcción de aceras y contenes valorados en RD$1,755, 422.49. También, se tiene establecido la construcción de aceras y contenes, de dos calles, la calle Doctor Celio Struch y la Victoriano Pepén, respectivamente, de Los Coquitos, con un valor de RD$389,478.42 y RD$569,748.48.

Igualmente, se pautó aceras y contenes, por un valor de RD$1,043, 730.58, en la calle Primera, Marino Vázquez, de Los Rosales. El puente que enlaza Los Prados I y II, se encuentra en espera de evaluación y no se estable el monto.

En Villa Audilia, en la comunidad de Santana, se presupuestó por un monto de RD$4,597,646.36, de la terminación de la funeraria municipal. En Puerto Escondido, está la reparación del camino vecinal que lleva el mismo nombre, por un monto de RD$2,790, 164.23.

La reparación del camino vecinal El Peñoncito, en la comunidad de Santa Clara, estipulado en RD$2,130,000.00. En la Florida se estableció la terminación del Centro de Desarrollo Integral, RD$3,573,401.15.

Construcción de aceras y contenes en el barrio San Francisco, valorado por RD$971,709.98. No obstante, en el Obispado se estableció la construcción de siente badenes en diferentes puntos del sector por un monto de RD$1,310,447.78. En ese mismo sector, del mismo modo, la continuación del encache de cañada presupuestada en RD$1,350,000.00.

A Villa Esperanza se le adjudicó un monto de RD$1,167,738.60, a Leo Tavares RD$1,203,353.76 y Villa María RD$737,987.04, cada uno monto es destinado para la construcción de contenes y aceras en calles de esas áreas.

El mismo tipo de construcción mencionado anteriormente fue destinado para algunas calles de los sectores Elio María Montas, con un monto de RD$2,373, 532.56, en Villa Jerusalén fue de RD$3,081,896.16 y en Las Colinas el precio establecido es RD$1,837,788.12 (desde la calle Gastón F. Deligne en adelante) y en la Islaurel, calle del mismo sector, fue de RD$2,664, 533.76.

Los montos para aceras y contenes en La Pangola, para las calles Emelinda Cedeño y María Trinidad Sánchez, son de RD$986,916.84 y RD$1,813,549.58 respectivamente.

Villa Paraíso, Brisas de las Colinas, y Los Prados I, también fueron incluidos con parte del presupuesto para la construcción de aceras y contenes. Para algunas calles de la primera el monto es 2, 525, 895.12, para la segunda RD$2,842,392.00, la tercera RD$761,789.28 pesos.

En Villa Graciela se contempló aceras y contenes por un monto RD$1,573,505.64, en la calle Boulevard, en cambio, para la calle José Reyes, el valor estipulado es de RD$1,904,073.36, por último, a la calle El Naranjo se le estableció un monto de RD$1,479,143.40.

Presupuesto de 2023

El Concejo de Regidores de Higüey aprobó el presupuesto participativo de este año 2023, para culminar las 46 obras pendientes de finalización y ejecución por monto de 79 millones de pesos.

En tal sentido, el presidente del Concejo, Carlos Martínez, expuso que el presupuesto participativo que aprobaron, que es 79 millones de pesos, lo tienen destinado para la finalización de las 40 o 45 obras complementarias, que todavía no tienen el listado completo, pero, eso es lo que se prevé que se pueda realizar.

Dijo que no pueden ir a los barrios a prometer obras nuevas cuando tienen las del 2018, 2019 y 2020, que no han cumplido. “Lo que se prevé lograr con ese presupuesto participativo es concluir las tantas obras inconclusas que hay desde el 2018-2020, que por algunas razones no pudieron ser concluidas”, explicó.

En relación al porqué no se han culminado esas obras en el tiempo que le correspondía, dijo: “La mayoría de esas obras son obras que han quedado en segundo lugar, es decir, que cuando se va a los barrios a estos se les da la oportunidad de que elijan una obra principal y una secundaria, con el dinero que puede sobrar del presupuesto que se le asigna al barrio, se inicia otra obra que no se puede concluir, porque en algunos casos, el monto que sobra es muy poco”.

Esas obras de segundo lugar que no se han concluido y otras del primer lugar que se les agotó el presupuesto que le fue aprobado, la han recogido para finalizarlas ahora, comentó el concejal.

Para el regidor Luis Vélez, lo idóneo es que esas obras no estuvieran inconclusas y que el presupuesto participativo de este año se hubiese realizado conforme a la Ley 170-07 que instituye el Sistema de Presupuesto Participativo Municipal, haciendo las asambleas e identificando las obras que muchas comunidades requieren.

“No obstante, hay una realidad, de realizarse el presupuesto incluyendo sus asambleas y las identificaciones de obras, muchas de las obras que tiene el listado se hubiesen dejado sin terminar y otras no se hubiesen hecho”, manifestó.

Explicó que hay 17 obras que fueron afectadas por el huracán Fiona y no había posibilidad de realizarlas.

Denuncias de retraso

Expuso que durante el 2022 estuvo denunciando el retraso significativo en la construcción de esas obras, pues, si no aceleraban el paso se iba a enfrentar esta realidad que hoy se están viendo obligados a enfrentar.

A juicio de Vélez el huracán Fiona complicó la situación de las obras del presupuesto participativo del año 2022, porque los 21 millones de pesos que se tomaron para darle una mano amiga a los afectados por la tormenta, dejaron sin fondo a las 17 obras y sin recursos no se podían realizar.

Como una compleja calificó el concejal la situación de tener que utilizar el presupuesto participativo de este año para completar obras de años anteriores.

“Se aprobó la suma de 79 millones de pesos, pero, según información de la Federación Dominicana de Municipios (Fedomu) y la Oficina Nacional de Presupuesto Participativo, para hacer lo que están tratando de hacer, se requiere un procedimiento especial, por lo tanto, esto todavía no es del todo cierto, ni seguro de que se pueda hacer", indicó el regidor.

Postura del alcalde

En relación al tema, el alcalde Rafael Barón Duluc (Cholitin), dijo que se decidió junto con la Federación de la Junta de Vecinos que no iban a estar aprobando obras nuevas teniendo obras pendientes de los años anteriores.

“El presupuesto cuando se hace anualmente, no es que el dinero está en una cuenta, se estima que va entrar una cantidad de dinero; eso varia muchas veces y nunca el presupuesto se cumple un 100 %”, apuntó.

Expresó que el huracán Fiona retrasó el trabajo de más de un año en materia de obras.