Faltan electrodomésticos en casa de pareja desaparecida en La Guáyiga y no hay señal de entrada forzada

Desconcertados están familiares de la pareja de esposos desaparecida hace tres días en el distrito municipal La La Guáyiga, provincia Santo Domingo, por no tener ningún indicio de su paradero ni las circunstancias del misterioso acontecimiento.

Miguelina Rodríguez, madre del comerciante de 32 años, quién desapareció junto a su pareja, la maestra Elizabeth Almarante Pacheco, de 24, dice conforme pasan los días está más desesperada por no saber qué ha pasado con su hijo y su nuera, con quienes se estableció comunicación telefónica por última vez la noche del lunes, cuando una prima de la mujer habló con ella, sin notar nada extraño.

Indica que el martes los vecinos se percataron de que los hijos de Luis Miguel, de 6 y 3 años, estaban solos en la casa y sin saber dónde estaban su padre y su madrastra, por lo que un amigo los recogió y posteriormente los llevó donde la señora Miguelina, donde se encuentran actualmente.

La señora Miguelina hace conjeturas sobre un posible robo perpetrado por alguien que conocía a los esposos, lo cual explicaría que se los llevaron, y dice que de la casa faltan dos televisores, prendas y otros objetos y no hay señal de entrada forzada.

Afirma que su hijo no tenía problemas con nadie, que fuera de su conocimiento. "Parece un robo, porque se llevaron varias cosas de la casa. Lo único malo es que no se sabe por qué se los llevaron a ellos. Se los llevaron a los dos y no sabemos ni cómo, ni por qué".

Dice que desde entonces han intentado insistentemente contactarlos, pero las llamadas que hacen a sus teléfonos celulares son enviadas al buzón de mensajes.

Lo que dicen los vecinos

Los vecinos de la pareja desaparecida dicen no haber escuchado nada en la vivienda de dos niveles de la cual los cónyuges habitaban el segundo piso, ubicada en una calle sin número del sector El Progreso de La Guáyiga.

"Yo solo me di cuenta de que el martes los niños estaban llorando como a las 11:00 de la mañana y después fue que supe que estaban solos", dijo una vecina que prefirió no ser identificada.

En el sector todos manejan con discreción el tema y dicen no saber nada al respecto, a pesar de que los desaparecidos son nativos del lugar y ampliamente conocidos.

Sobre el caso, la Policía Nacional dijo que fue este miércoles cuando se les dio parte oficialmente de la desaparición y que de inmediato asumió la investigación y que informará conforme avance.

"Con relación a este caso, que de acuerdo a los reportes preliminares habría ocurrió la madrugada del pasado lunes y que fue denunciado de manera formal ayer miércoles, nuestros investigadores están profundizando las investigaciones. Ya se realizó un descenso a la vivienda donde vive esta pareja y ya oportunamente estaremos ofreciendo mayores detalles, conforme avance este proceso", dijo el vocero de la Policía Nacional, coronel Diego Pesqueira.