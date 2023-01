Hipólito Mejía sobre la contienda electoral: "Luis no tiene competencia"

El expresidente de la República y miembro de la Dirección Ejecutiva del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Hipólito Mejía, aseguró este viernes que el presidente Luis Abinader no tiene competencia de cara a las venideras elecciones del 2024.



Mejía, dijo que actualmente las encuestas posicionan a Luis Abinader con un 48 % de favoritismo entre la ciudadanía, por encima de los partidos de oposición el de la Liberación Dominicana (PLD) y la Fuerza del Pueblo.

"Entre los dos que están en la oposición (PLD y FP) tienen menos de 30, 29 puntos y Luis tiene 48, ahora y los chiquiticos, por ejemplo mi amigo Miguel Vargas tiene 0.8, no tiene 1 y los demás, bueno, este muchacho Moreno tiene 1 y no hay mas, Luis no tiene competencia", destacó Mejía.

El expresidente aseguró que desde ya las encuestas dan en el puesto número 1 a Luis Abinader puesto que los demás aspirantes no salen muy favorecidos en los sondeos que se realizan.

Sobre ley electoral

Al ser abordado respecto al trabajo que realiza el Congreso Nacional para la modificación de la Ley de Régimen Electoral, Mejía dijo que los poderes del Estado deben ser respetados y que los congresistas deben hacer su responsabilidad y por consiguiente dejarlos trabajar.

"Luego, la Junta Central Electoral (JCE) debe pelear esas reivindicaciones, pero de ahí no podemos pasar", destacó.

Aseguró que la parte electoral en la República Dominicana siempre ha sido un desastre y que hasta él en su momento fue irrespetado.