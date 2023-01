Pareja de la Guáyiga se habría ido de su casa con otras personas en aparente acto voluntario

La pareja de esposos residente en el distrito municipal La Guáyiga, cuyo paradero se desconoce desde el martes 24 de enero, habría abandonado su vivienda con rumbo desconocido en horas de la madrugada, junto a otras personas, en un aparente acto voluntario.

Fuentes ligadas a la investigación del caso revelaron que presumen se trata de Luis Miguel Jáquez Rodríguez, de 32 años, y su esposa Elizabeth Almarante Pacheco, de 24, las personas que abordaron un vehículo y partieron con rumbo desconocido.

Esto según las imágenes captadas por cámaras de seguridad del entorno, que muestran a varias personas saliendo de la entrada que conduce al hogar de ambos, pasadas las 1:00 de la madrugada del martes.

Las fuentes aseguran que los levantamientos han permitido establecer que Luis Miguel había llegado al lugar próximo a las 4:00 de la tarde en compañía de varias personas, cuya cantidad y sexo no fueron revelados, como tampoco los datos del vehículo en que llegaron. Todos habrían permanecido en la casa hasta la madrugada, cuando salieron acompañados por Elizabeth.

Esa versión no ha sido confirmada por las autoridades, quienes oficialmente solo han dicho que las indagatorias continúan y que no pueden revelar detalles que entorpezcan el proceso.

Luis Miguel y Elizabet fueron vistos por última vez el pasado lunes antes de desaparecer misteriosamente, sin que se hallan encontrado señales de entrada forzoza a su hogar, donde el martes fueron encontrados solos los hijos de 6 y 3 años del hombre.

Los vecinos de los conyugues, en cuya vivienda ubicada en el sector El Progreso fueron hallados RD$193,000 en efectivo y 12 plásticos de tarjetas bancarias, dicen no haber escuchado ni visto nada de la misteriosa desaparición.

En tanto que familiares de Luis Miguel creen que pudo haberse tratado de un robo, porque han notado la ausencia de dos televisores, prendas y otros objetos. No obstante, no encuentran explicación para que no se sepa nada del comerciante y la maestra.

Desde que se dio a conocer el inusual caso de Luis Miguel y Elizabet, se han desatado diversas conjeturas sobre las circunstancias que lo rodean y conforme pasan los días los allegados a estos se muestran más desesperados porque se les brinde información que conduzca a dar con su paradero.