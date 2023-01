Moradores de Cienfuegos en Santiago realizan protesta por obras sociales

Un grupo de moradores del sector Ensanche La Fé, de Cienfuegos, uEbicado en la zona oeste de Santiago, realizaron este lunes una protesta para reclamar al Gobierno soluciones colectivas de orden social y de servicios básicos.

Dentro de lo reclamado al gobierno central, además del asfaltado de las calles y la construcción de un sistema de cloacas y alcantarillas, señalaron como primordial la construcción de un puente.

Trabajadores de la zona franca, que viven en este sector, también se ven impedidos de usar la salida por la falta del puente, así como los niños que estudian en las escuelas cercanas, explicaron.

"Miren la forma como nos dejaron el puente, el tránsito, ese es el paso hacia la zona franca, hacia la urbanización Don Jaime, hacia la ciudad, es un desahogo para Cienfuegos, pero está intransitable, cuando aquí llueve no podemos transitar", informó Francisco Rodriguez, dirigente de la junta de vecinos.

"Hemos sido burlados y apartados, como que no somos dominicanos, y como si no tuviéramos derecho a exigir nuestros derechos, ahora solo vienen y miden, ponen letreros y no vuelven" Valentín Peña Comunitario “

Otros de los sectores afectados por la misma situación son La Piña, ensanche La Alegría, barrio José Manuel, Santa Lucía, La Mosca, entre otros.

Sostuvieron que la gobernadora Rosa Santos visitó la comunidad y conoce la problemática, pero entienden que debe canalizar mejor la petición.

22 años reclamando sin ver solución

Explicaron que durante más de 22 años han estado reclamando solución sin respuestas a las problemáticas, como son la falta de un sistema cloacal, el asfaltado de calles y el puente que une a decenas de comunidades de la zona del distrito municipal Santiago Oeste.

Recordaron que durante el gobierno del Partido de la Liberación Dominicana, dirigentes del sector se encadenaron en el parque Duarte, frente al edificio de la gobernación provincial, para pedir soluciones a las demandas.

En la ocasión, las autoridades hicieron el levantamiento para iniciar el asfaltado de las calles, pero nunca se concretizó la obra, señalaron.