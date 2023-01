Congresistas deciden consultar al liderazgo partidario sobre voto automatizado y transfuguismo

Tras cerca de cuatro horas de discusiones entre senadores y diputados sobre el proyecto que busca reformar la Ley 15-19 Orgánica de Régimen Electoral, los comisionados decidieron consultar al liderazgo partidario sobre los dos temas sobre los que aún no han logrado consenso: voto automatizado a futuro y el transfuguismo.

Se trata de nuevas propuestas presentadas por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en esta última etapa de las discusiones en la comisión especial del Senado apoderada del estudio de la pieza, durante la legislatura extraordinaria.

La decisión de cesar en las discusiones fue dada a conocer por Ricardo de los Santos, presidente de la comisión especial del Senado, tras concluir el encuentro pasadas las 2:00 de la tarde. La reunión prevista para las 10:00 de la mañana inició pasadas las 10:30 de la mañana.

“Avanzamos bastante. Hay algunos temas que necesitan una consulta y quedamos que nos vamos a volver a reunir mañana nuevamente, a las 9:00 de la mañana … para ver si de una vez y por todas se puede aprobar en primera lectura”, expresó De los Santos.

El senador perremeísta aseguró que la idea fundamental es que la comisión especial rinda su informe mañana para lo cual pretendían trabajar todo el tiempo que sea necesario.

Añadió que "mañana esperamos en el Senado de la República sea conocido en segunda lectura el proyecto de ley".

Argumentó que habían avanzado bastante en el conocimiento de la pieza porque existen propuestas nuevas que no la conocían. "Ahora el PLD surgió con una propuesta que no se discutió en un año que tenemos discutiendo el proyecto y no se había tratado ese tema", expresó.

Añadió que si no habían querido "tocar" el tema de la automatización del voto fue por el trauma que este ocasionó en las elecciones del 2020.

Manifestó que todo el mundo sabe la difícil situación por la que pasó el pueblo dominicano, lo que considera fue superado y que no "sucedió una desgracia" gracias a la madurez del liderazgo nacional.

De los Santos argumentó que el PRM "no está cerrado" a las nuevas propuestas, como alegó el senador peledeísta Yván Lorenzo.

El senador dio esas respuestas al ser preguntado sobre el voto automatizado a futuro.

De los Santos destacó el interés de que la pieza sea consensuada a fin de que la reforma a esa normativa salga lo mejor consensuada posible.

Precisó que existe una necesidad para la ley del Régimen Electoral sea modificada con miras a las próximas elecciones para que la Junta Central Electoral (JCE) tenga tiempo suficiente de aplicar esa normativa.

Al ser cuestionado sobre las acusaciones de Yván Lorenzo, vocero del bloque de senadores del PLD, de que tenían “resistencia” a sus propuestas sobre el voto automatizado a futuro y el trasfuguismo, De los Santos aseguró que no estaban cerrados a negociar pero afirmó que en las discusiones siempre hay que estar dispuesto a aceptar que no se puede lograr consenso en todo y que hay que asumir lo que decida la mayoría.

Las propuestas del PLD

Al ser consultado sobre el encuentro, Lorenzo afirmó que él observaba “resistencia por parte del partido oficial a esas dos propuestas del PLD: el voto automatizado a futuro y el transfuguismo, los que advirtió son temas innegociables para su partido.

"Todavía siento que hay resistencia por parte de los que fueron aliados en el proceso pasado, llámese PRM, Fuerza del Pueblo y el Partido Reformista (Social Cristiano)", precisó.

Insistió en que los congresistas aprovechen esta oportunidad en la que se está conociendo la reforma a la ley 15-19 ley del Régimen Electoral para que el transfuguismo pueda ser "eliminado" y que se establezcan consecuencias para quienes incurran en esa práctica.

También, cuestionó que si el mundo está avanzando y se ha automatizado, la Junta Central Electoral (JCE) se quede atrás.

Recordó que en los procesos que administra la JCE se escogen más de 10 mil cargos electivos, incluyendo al presidente y a la vicepresidenta de la República, senadores, diputados y alcaldes.

"Por qué tenemos que seguir análogos como si fuéramos analfabetos", cuestionó Lorenzo.

También, precisó que el PLD apoderó a la comisión especial de 17 principios que entienden deben aprobarse en la reforma a la ley del Régimen Electoral, los cuales no detalló.

Sobre el voto electrónico a futuro dijo: "Lo que ellos han planteado es que vergonzosamente pudiéramos incluirlo desde el año 2032”, lo que aseguró para el PLD es inaceptable y parece ser una burla.

No obstante, admitió que el PLD esta consiente de que no será posible que el voto electrónico sea implementado para el año 2024 y que siendo sensatos, el partido morado aspira que pueda estar vigente para las elecciones del 2028.