¿Dónde está María del Carmen?, la joven desaparecida tras una discusión con su pareja

Se encuentra desaparecida desde el pasado uno de enero de este 2023 la joven madre María del Carmen Samboy, residente del sector El Carril de Haina, provincia San Cristóbal.

Sus familiares revelaron que antes de su desaparición su pariente sostuvo una discusión con su pareja y padre de su hijo de dos años y que después de este acontecimiento se desconoce su paradero.

Su cónyuge, Eddy Germán Paredes Serrano, dijo que sostuvieron una discusión en la que ésta supuestamente le dijo que se iba y que le dejaba la casa y a su hijo. Reportó que a las 11:00 de la noche de ese uno de enero ella salió de la morada dejando en incertidumbre a sus familiares.

Sin embargo, la hermana de la desaparecida, Nicauris Samboy, indicó que tiene información de que luego de la “pelea” de ambos, ningún vecino la vio dejar la casa y que al día siguiente Paredes Serrano salió cambiado con su hijo.

Nicauris dijo que aparte de la denuncia de desaparición que interpuso, quiso levantar una querella por violencia de género, pero le fue negada.

“Pasó un tiempo y volví, pero me dijeron que entrevistaron a mi cuñado y supuestamente él no sabe nada de la desaparición de mi hermana… no debieron dejarlo así, porque independiente de todo él es el principal sospechoso y él tiene dos denuncias de ella porque la golpeaba”, aseguró la mujer.

Nicauris afirmó que su hermana llevaba una relación tóxica con Serrano Paredes. La pareja se unió cuando ella era una adolescente de 14 años y él un adulto de 21.

“Yo prácticamente la terminé de criar”, admitió Serrano Paredes a Diario Libre, que negó que haya agredido físicamente a la madre de su hijo. Dijo que las denuncias que ella interpuso en el pasado en su contra fueron "para ganar tiempo para irse de la casa".

“Ella dijo que yo le ponía la mano, pero nunca pudo mostrar un rasguño”, acotó.

Dijo que después de la desaparición de María del Carmen, la familia de la joven lo acusó y que, en su ausencia, intervinieron su casa y que no encontraron ningún signo de violencia “porque no le hice nada”.

Señaló que en varias ocasiones se separaban y luego se reconciliaban.

Un mes y seis después de la desaparición de María del Carmen, su tío Frandy Samboy, está pensando en la teoría de su sobrina Nicauris y que se debe indagar más a Paredes Serrano.

A todo esto, María del Carmen salió sin celular, porque supuestamente su pareja lo tenía en su poder.

“En ese celular debe haber muchas informaciones, pero no sabemos dónde está”, dijo.

Para Paredes Serrano todo está claro, porque supuestamente su pareja acostumbraba a dejarlo con su hijo de la misma manera.

Si conoce el paradero de María del Carmen Samboy contacte a sus familiares a los teléfonos 849-650-2967, 829-379-4475 y 849-655-2967.